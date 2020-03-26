Сенат США утвердил пакет помощи на $2 трлн из-за COVID-19

Законопроект о выделении $2,2 триллионов подтвердили в Сенате США. Деньги предназначены для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 26 марта.Каждому взрослому гражданину США выделят помощь в сумме $1200, и по $500 на несовершеннолетних. Предусмотрена также программа кредитования на 500 миллиардов для предприятий, штатов и городов.Малым предприятиям будет выделено 367 миллиардов. Утвержденный пакет предоставляет больницам 130 миллиардов и расширяет страхование по безработице.Пакет помощи поддержали 96 сенаторов. По словам лидера республиканцев Митчелла Макконнелл, такая сумма равна "уровню инвестиций в нашу страну в военное время"."Это не момент праздника, а момент необходимости. Говорю всем американцам: помощь уже в пути", - заявил лидер меньшинства Чак Шумер.