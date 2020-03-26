Силовики провели обыски в доме и кабинете главы Кизлярского района Дагестана

В здании администрации Кизлярского района РД и в доме главы района Александра Погорелова сотрудники силовых структур провели обыски.

По словам источника из силовых структур Дагестана, проведённые оперативные мероприятия связаны с уголовным делом, которое было возбуждено против главы Кизлярского района в связи с превышением должностных полномочий. Чиновник пока не задержан.

С 2012 по 2015 год Погорелов, по версии следствия, являясь главой сельского совета Южный, выдал девятнадцати гражданам выписки из похозяйственных книг с ложными данными, на основе которых им на праве пожизненного наследуемого владения стали принадлежать 19 участков общей площадью 13 тысяч квадратных метров.

Граждане, получившие выписки, оформили на земельные участки право собственности. В результате действий главы сельсовета Александра Погорелова муниципальному образованию был нанесён существенный ущерб — 2 миллиона 200 тысяч рублей, сообщает агентство ТАСС.