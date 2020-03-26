СМИ: Франция из-за коронавируса выведет войска из Ирака

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Франция выведет войска из Ирака из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет в ночь на четверг газета Figaro со ссылкой на генштаб европейской страны.

«При взаимодействии с правительством Ирака коалиция (по противодействию запрещенной террористической группировке «Исламское государство» — прим. ред.) приняла решение скорректировать своё присутствие в Ираке и временно приостановить свою деятельность по обучению иракских сил безопасности, особенно с учетом кризиса в области здравоохранения», — цитирует издание коммюнике генштаба.

Накануне о выводе французского военного контингента из республики также сообщило иракское военное командование.

Вывод военнослужащих операции Chammal, расквартированных в Ираке, планируется начать уже в четверг, 26 марта.