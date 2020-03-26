СМИ: КНР и США решили отложить разногласия по COVID-19 на саммите G20

Китай и США согласились отложить в сторону свои разногласия по коронавирусу в ходе подготовительных обсуждений перед саммитом G20, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с переговорами.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил ранее, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, и призвал США быть откровенными, публиковать свои данные и все объяснить. Госдепартамент США после этого вызвал китайского посла Цуй Тянькая из-за "наглой кампании по дезинформации".