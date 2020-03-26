Солист Мариинки Владимир Самсонов рассказал о положении артистов в закрытом из-за коронавируса театре

Как отмечает заслуженный артист РФ, солист Мариинки Владимир Самсонов все артисты в театре также ушли в оплачиваемый, но вынужденный отпуск. "Буквально на днях пришло сообщение из режиссерского управления по всем солистам. До 10 апреля на сценах Мариинского театра все отменилось, до 31 марта включительно отменены все репетиции, все записи, которые должны были быть. Все отменилось", - приводит ФАН словаТакже Самсонов отметил, что поскольку Мариинский театр является федеральным объектом, то в плане сохранения зарплаты на время вынужденного простоя здесь все будет норм. Однако это касается тех, кто числится в штате Мариинки. А вот у тех, кто в театре работает на контрактной основе, в этом отношении возникнут трудности. При этом у таких артистов "полетели" контракты не только с Мариинским театром, но и с другими театрами, в том числе и в других странах.Сам он тоже уже давно работает именно на контрактной основе, что, по его словам, было очень удобно. "Когда можно было сказать, что у тебя в Европе постановка, и театра отпускал. Да, раньше было удобно. Что будет дальше – никто не знает. Все ждут дальнейших распоряжений. Но пока театр закрыт", — пояснил