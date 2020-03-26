США настаивают на указании в документе ООН "китайского происхождения" Covid-19

США настаивают на указании "китайских истоков коронавируса" в проекте резолюции или заявлении Совета Безопасности (СБ) ООН о Covid-19, передает телеканал NBC со ссылкой на четырех дипломатов.

"Переговоры в СБ ООН о совместной декларации и резолюции по коронавирусу стали пробуксовывать из-за настойчивости США, прямо указывающих, что вирус возник в Ухани, Китай, и что пандемия началась оттуда", - отмечает NBC.

В ответ китайские дипломаты обвинили США в попытках политизировать ситуацию. Пекин также подчеркнул, что "безосновательные обвинения и злонамеренные выдумки от США преследуют цель увильнуть от собственных обязательств, что серьезным образом отравляет атмосферу глобального сотрудничества в сдерживании вспышки болезни".

Кроме того, китайские дипломаты рассчитывают, что в документе СБ ООН будет сказано об успешных усилиях Пекина по урегулированию кризиса. По словам дипломата, участвующего в переговорах СБ ООН, представители других стран выступают за достижение компромисса.

Ruposters писал, что делегации России и еще семи стран направили письмо генсеку ООН Антонио Гутерришу и предложили ему от имени Организации потребовать снятия односторонних санкций, которые мешают борьбе с коронавирусной инфекцией.