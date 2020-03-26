«Тараканы!» проведут трехчасовой онлайн-концерт

Фото: @tarakany_ru

Группа «Тараканы!» проведет трехчасовой бесплатный онлайн-концерт под названием «Глас народа: финиш». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Трансляция пройдет 4 апреля в 16:04 на сайте Punk.ru.

«В первую очередь, мы бы хотели в эфире поприветствовать всех наших фэнов. Как тех, кто смог попасть на концерты тура "Глас народа", так и тех, в чьих городах наше выступление было перенесено или отменено из-за пандемии. Этим концертом в интернете мы хотим выразить всем им огромную признательность за лояльность и долготерпение, а также подвести жирную черту под туром "Глас народа", сыграв для всех и для каждого те самые песни, которые наши поклонники выбрали в качестве лучших, в рамках полугодичного голосования», — заявил вокалист группы Дмитрий Спирин.

Выступление «Тараканов!» будет посвящено борьбе с коронавирусной инфекцией при помощи самоизоляции, социальной ответственности и соблюдении санитарных норм. Отмечается, что в эфире также выступят эксперты-медики, которые расскажут о важности карантина и опасностях вируса.