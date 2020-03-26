Театр с доставкой на дом: спектакли со всей России покажут онлайн

Прямые трансляции спектаклей и уникальные видеозаписи постановок смогут увидеть зрители нового проекта "Большие гастроли онлайн"Проект будут работать в режиме стриминга – в формате потокового онлайн-вещания. География спектаклей, которые смогут увидеть поклонники театра, самая широкая, от Камчатки до Калининграда и от Дербента до Чукотки, сообщается на официальном портале Министерства культуры.

"В это непростое для всех театров время коронавирусного карантина, когда залы закрыты для зрителей, крупнейшая театральная программа "Большие гастроли" продолжает свою миссию – выравнивание уровня доступности культуры и развитие театрального дела по всей стране. В рамках старта "Домашнего сезона" Минкультуры РФ мы организуем информационную поддержку театральным онлайн-проектам, а также уделим особое внимание региональным театрам, чтобы лучшее, что создано этими театральными коллективами, пришло в каждый дом", – отметила генеральный директор ФЦПГД Елена Булукова.