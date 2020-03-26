TRENIROVKA: скиппинг как отличный вариант физической активности в условиях самоизоляции

За последние несколько недель жизнь каждого из нас сильно изменилась: мы больше не встречаемся с друзьями за чашкой кофе, не устраиваем воскресный шопинг, избегаем общественного транспорта и... не ходим в спортзал. Коронавирус хоть и внес некоторые коррективы в наш привычный образ жизни, тем не менее он, мы верим, не сможет помешать нам оставаться активными даже в самоизоляции. Каким спортом можно заняться дома — рассказываем в нашей традиционной рубрике TRENIROVKA.

Скиппинг

Скиппинг (от английского skip — прыгать) — это то, что нам всем хорошо знакомо с детства, так называемые прыжки на скакалке. Выходя в детстве во двор и устраивая соревнования с друзьями, кто больше пропрыгает, мы даже и предположить не могли, что однажды по скиппингу будут устраиваться международные соревнования.





Редактор NEWSTES.RU Мариана Панкина

Развитие скиппинг получил в 80-е годы прошлого века — сначала он стал популярен в США и Европе и вскоре его выделили как отдельный вид спорта.

Его основоположником принято считать американского футболиста Ричарда Кендали, который играл за команду города Боулдер. Тренер Кендали обязал своего подопечного включить в тренировку одно упражнение на выбор: либо бег в течение часа по ступенькам стадиона, либо 15 минут прыжков на скакалке. Спортсмен выбрал первый вариант: то ли это ему казалось эффективнее, то ли скакалка представлялась ему не мужским занятием. Но, когда пришла зима и из-за выпавшего снега бегать по ступенькам стало невозможно, Ричарду все же пришлось вспомнить о скакалке. Вскоре эта активность так его захватила, что он забросил футбол и занялся скиппингом, стал придумывать и исполнять различные трюки, учить этому детей и популяризировать этот вид спорта во всем мире.

В 90-е годы прошлого века была создана Европейская ассоциация скиппинга, а в 2012 году подобная организация появилась и в России. Соревнования международного уровня стали проводиться с 1997 года.

В скиппинге выделяют четыре разновидности: участников оценивают на скорость, силу, выносливость и в категории "фристайл", где выполняют смешанные трюки. В первой нужно выполнить наибольшее количество прыжков за определенное количество времени (так, рекорд установила Джолиен Кэмпинер, сделавшая 168 прыжков за 30 секунд), во второй следует выполнить наибольшее количество тройных прыжков подряд, в третьей следует непрерывно прыгать в течение трех минут. Самая зрелищная — это фристайл. Здесь спортсменам следует исполнить комбинацию прыжков за отведенное количество времени.

Тренировка

Попробовать на себе все прелести скиппинга я решила в клубе Rocky Road Gym, где азам этого нелегкого (как оказалось) дела меня учил тренер Юрий Самсонов. Вообще скиппинг вполне может быть отдельным видом тренировки, но у Юрия он является частью всего занятия по функциональному тренингу.

Итак, начали мы с обычных прыжков. Я, признаться, давно этого не делала и сначала пропрыгала раз пять. Но глаза, как говорится, боятся, а руки делают — постепенно я увеличила количество и нарастила темп.





Тренер Rocky Road Gym Юрий Самсонов и редактор NEWSTES.RU Мариана Панкина

На первый взгляд кажется, что прыгать довольно легко, но на самом деле это не так. Во время такой тренировки работает не только тело, но и мозг. Особенно активно ему приходится включаться в работу при сложных прыжках и связках, например, при скрещивании ног (так называемых "ножницах"), прыжках с выпадами, с захлестом, высоким подъемом бедра, или при выполнении других элементов, таких как восьмерка.

Получалось у меня все это, конечно, со скрипом, но каждая неудача лишь больше раззадоривала — хотелось в этой битве со скакалкой выйти победителем, поэтому после тренировки я поставила себе цель продолжить осваивать скиппинг самостоятельно.





Скиппинг — это спорт для творческих людей. Им нравится, как это все выглядит. Кардио — на втором плане. Но даже те, кто приходит с целью похудеть, потихоньку втягиваются, а потом уже начинают получать удовольствие именно от эстетической составляющей скиппинга, ну и параллельно получают приличную кардионагрузку,

— объясняет Юрий.





Скиппинг со всеми его связками, комбинациями и сложными элементами — действительно очень красивый вид спорта. На тренера, который демонстрировал свое мастерство, я каждый раз смотрела примерно так:





Или так:





Как, черт побери, он это делает, причем так легко и просто, всякий раз думала я. Все это мне представлялось каким-то нереальным, что я лично вообще никогда не смогу освоить. Однако, по словам Юрия, уже через месяц регулярных тренировок можно добиться вполне неплохих результатов и научиться не только прилично прыгать, но и выполнять некоторые связки.

Своих учеников он как раз учит именно этому, и выглядит это впечатляюще.

Стоимость и расписание

Персональная тренировка в клубе стоит три тысячи рублей, сплит-тренировка (когда с тренером занимаются одновременно два человека) — две тысячи, групповые тренировки (от трех до шести человек) обойдутся каждому в полторы тысячи рублей.

Расписание групповых занятий есть на сайте, там же можно записаться. Оно, надо сказать, не разнообразное (всего два дня в неделю в определенное время), то есть придется подстраиваться. Впрочем, если вы решите заниматься с тренером индивидуально, выбирать время уже будете вы сами.





Кстати, по словам Юрия, для новичков даже полезнее будут групповые занятия вместе с опытными спортсменами, так что не стоит стесняться и переживать из-за того, что вы окажетесь в числе отстающих. Живой пример перед глазами, напротив, послужит стимулом.

В группе человек схватывает намного быстрее, потому что он не видит тренера, который в этом мастер, он видит таких же людей, которые не выше уровнем, и понимает, что он может так же. В группе всегда прогресс идет быстрее,

— считает тренер.





Тренер Rocky Road Gym Юрий Самсонов и редактор NEWSTES.RU Мариана Панкина

Плюсы и минусы

Плюсов у скиппинга огромное количество.

Во-первых, это прекрасная кардионагрузка, и если вы не знаете, что придумать, чтобы разнообразить свои тренировки, скакалка вам в помощь. За час прыжков на скакалке (разумеется, если выкладываться по полной) можно сжечь от 600 до 1 200 калорий.





Во-вторых, скиппинг очень хорошо развивает координацию и баланс, укрепляет мышцы всего тела и повышает выносливость.

В-третьих, для занятий этим видом спорта не нужен ни дорогой тренажер, ни спортзал (что в нынешних условиях особенно важно), а простая скакалка обойдется в каких-то сто и даже меньше рублей. На YouTube полно видеоуроков, по которым можно заниматься не выходя из дома.





В-четвертых, скиппинг — прекрасная находка для мам, у которых порой просто нет возможности отлучиться на время от детей. Прыгать на скакалке можно вместе с ними — дети, как правило, эту активность очень любят.

В-пятых, это красиво! В этом я убедилась лично.





Впрочем, зацикливаться на одном лишь скиппинге, по словам тренера, не стоит.

Это просто кардионагрузка. Нужно развивать и силовые качества, и скоростные, и гибкость. Очень много представителей этого спорта, которые только на этом зацикливаются и не выглядят достаточно атлетично. Поэтому я считаю, что скиппинг нужно сочетать с другими видами физической нагрузки,

— говорит он.





Главный минус скиппинга — это, конечно, травмы. Самая распространенная — травма надкостницы, так как идет большая нагрузка на голеностоп. Избежать этого можно — нужно прислушиваться к своему организму, не работать на износ на первых порах и следовать простым рекомендациям, например, не забывать разминаться и соблюдать технику.

Новички вначале всегда геройствуют,

— делится Юрий Самсонов.

Впечатления и оценки

Прежде чем поставить оценки, хочу сказать, что скиппинг превзошел все мои ожидания. Во-первых, это совсем не просто, во-вторых, очень эффективно (на следующий день я прочувствовала все мышцы!), в-третьих, динамично и совсем не скучно. Лично я уже обзавелась скакалкой и планирую активно практиковать скиппинг летом.

Нагрузка. Пять баллов. Прошу прощения за подробности, но с меня сошло семь потов. Это было мощно!





Атмосфера. Пять баллов. Приветливый персонал, светлый просторный зал — все более чем приятно. Есть возможность перекусить в кафе Holy Basil, что находится по соседству.





Цены. Четыре балла. На самом деле хотелось поставить пять, ведь по московским меркам три тысячи рублей за персональную тренировку (или две тысячи за сплит-тренировку, что, по сути, та же индивидуальная) — это недорого. Тем не менее благодаря простой калькуляции мы получим сумму от 18 до 26 тысяч в месяц, а позволить себе потратить столько на занятия спортом могут далеко не все.





Публика. Поставлю пять, хотя, признаться, толком мне ее оценить не удалось, так как я была днем и народу было совсем мало. Видимо, вечером, когда тренировки проходят по расписанию, людей в клубе гораздо больше. При мне была пара девушек, несколько мужчин и совсем юных парней.

Как рассказал Юрий Самсонов, скиппинг пользуется большей популярностью у девушек, но и парни среди его учеников есть.

Девчонки больше склонны к чему-то танцевальному. У них все это красиво смотрится. Но есть и парни, которые хорошо прыгают. Когда девушка прыгает на скакалке красиво, она становится еще красивее,

— говорит он.

В большинстве своем скиппингом занимается молодежь, но и люди в возрасте среди учеников Юрия тоже есть, причем многие могут стать примером молодому поколению.





Тренер Rocky Road Gym Юрий Самсонов и редактор NEWSTES.RU Мариана Панкина

А вы бы хотели попробовать скиппинг?