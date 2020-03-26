"Трус!": российский тренер не сдержал эмоций, говоря о последних действиях Макларена

«Лжецом и трусом» назвал заслуженный тренер России Александр Кузнецов главу комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, комментируя два с половиной последних года его жизни. Нет, с канадским адвокатом все в порядке. Говоря слово «последних», мы имеем ввиду то, чем он занимался, когда на него посыпались иски от российских спортсменов, чьи карьеры он разрушил.

В частности иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) подали российские велогонщики Дмитрий Страхов, Кирилл Свешников и Дмитрий Соколов. Они, в том числе, не были допущены до Олимпиады-2016 без объяснения причин. Впрочем, CAS отклонил их претензии по процедурным основаниям.

Спортсмены инициировали подачу иска в Верховный суд провинции Онтарио о защите чести и достоинства с возмещением ущерба уже к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и главе комиссии WADA Ричарду Макларену. Инстанция вынесла постановление, что поднятые вопросы преимущественно связаны со спортом и относятся к исключительной юрисдикции CAS. Именно этот регулятор должен выносить решение, а подача иска в суд Канады – злоупотребление правом. Круг замкнулся.

, - цитирует РИА Кузнецова.

Тренер убежден, что Всемирное антидопинговое агентство боялось открытого разбирательства, потому что безвинность российских спортсменов очевидна. В результате обе стороны потратили много денег, но подавать апелляцию не имело смысла, так как судьи, который согласился бы на открытое заседание, нет.