У Льва Лещенко подтвердили коронавирус

Анализы показали, что у Льва Лещенко коронавирус. Сейчас артист находится в реанимации больницы в Коммунарке. Его состояние оценивается как тяжелое, поэтому прогнозов относительно выздоровления звезды медики пока не дают.

78-летний Лев Лещенко попал в больницу еще 24 марта. Тогда сообщалось, что у артиста подозревают воспаление легких. Разумеется, медики взяли и анализ на коронавирус. Сегодня стало известно, что диагноз подтвердился. По информации журналистов, вирус вызвал проблемы с функционированием легких, на фоне чего возникла двусторонняя пневмония. При этом представители звезды пока не прокомментировали данную информацию.

В больнице в Коммунарке также находится и супруга музыканта, но о наличии у нее коронавируса пока не сообщается. Напомним, что чета Лещенко самостоятельно обратилась в госпиталь в Коммунарке. За несколько дней до этого они почувствовали себя плохо, но медики на дом не приехали. При этом Лев Валерьянович и Ирина около десяти дней были дома на карантине.





Вчера выяснилось, что артист попал в реанимацию. Его представитель подтвердил эту информацию, хотя и заверил поклонников, что жизни Льва Лещенко ничего не угрожает.

«Да, он реально находится в реанимации. Его там подпитывают после тяжелейших гастролей и перелетов по два раза в день. Подпитывают кислородом. Он там будет еще дня два. Молитесь за него и за его жену. Даст Бог, выскочим отсюда», — рассказал концертный директор музыканта.

По информации журналистов, Лев Валерьянович и его жена вернулись из гастрольного тура по США и Канаде 11 марта. У супругов была пересадка в Марселе, и именно во Франции у Лещенко впервые появились симптомы ОРВИ. Оказавшись в Москве, артист самоизолировался, но вскоре его состояние стало резко ухудшаться.

Близкий друг музыканта Владимир Винокур подтверждал, что Лещенко находится в больнице. Однако юморист был уверен, что друг легко справится с симптомами болезни, ведь он является сильным человеком.

Напомним, что коронавирус особенно опасен для людей старшей возрастной группы. По стастике, люди старше 70 лет, заразившиеся болезнью, умирают в 10% случаев. Если болезнь настигает человека, которому более 80 лет, риск повышается до 15 %.

Фото: Legion-Media