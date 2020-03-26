У Льва Лещенко подтвердили коронавирус

78-летний Лев Лещенко попал в больницу еще 24 марта. Тогда сообщалось, что у артиста подозревают воспаление легких. Разумеется, медики взяли и анализ на коронавирус. Сегодня стало известно, что диагноз подтвердился. По информации журналистов, вирус вызвал проблемы с функционированием легких, на фоне чего возникла двусторонняя пневмония. При этом представители звезды пока не прокомментировали данную информацию.
В больнице в Коммунарке также находится и супруга музыканта, но о наличии у нее коронавируса пока не сообщается. Напомним, что чета Лещенко самостоятельно обратилась в госпиталь в Коммунарке. За несколько дней до этого они почувствовали себя плохо, но медики на дом не приехали. При этом Лев Валерьянович и Ирина около десяти дней были дома на карантине.
Вчера выяснилось, что артист попал в реанимацию. Его представитель подтвердил эту информацию, хотя и заверил поклонников, что жизни Льва Лещенко ничего не угрожает.
По информации журналистов, Лев Валерьянович и его жена вернулись из гастрольного тура по США и Канаде 11 марта. У супругов была пересадка в Марселе, и именно во Франции у Лещенко впервые появились симптомы ОРВИ. Оказавшись в Москве, артист самоизолировался, но вскоре его состояние стало резко ухудшаться.
Близкий друг музыканта Владимир Винокур подтверждал, что Лещенко находится в больнице. Однако юморист был уверен, что друг легко справится с симптомами болезни, ведь он является сильным человеком.
Напомним, что коронавирус особенно опасен для людей старшей возрастной группы. По стастике, люди старше 70 лет, заразившиеся болезнью, умирают в 10% случаев. Если болезнь настигает человека, которому более 80 лет, риск повышается до 15 %.
Фото: Legion-Media