У трех членов экипажа американского авианосца выявили коронавирус

На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявили новых заболевших коронавирусом (COVID-19), однако корабль остается в строю и направляется на базу в Гуам, сообщил и.о. министра военно-морских сил США Томас Модли.

"Мы обнаружили еще несколько случаев на борту корабля. Сейчас мы проводим 100% тестирование экипажа, чтобы убедиться, что мы сможем сдержать распространение (заболевания), которое может произойти. Хочу отметить, что корабль остается в строю и готов к выполнению своей миссии, если потребуется. Корабль идет в Гуам, он будет пришвартован у пирса, но никому не разрешат сходить на берег", - завил Модли на пресс-конференции.