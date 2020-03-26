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В Англии хотят определить возраст «Великана из Серн-Эббас»

В Англии хотят определить возраст «Великана из Серн-Эббас»

Филипп Томс (Phillip Toms) из Университета Глостершира и его коллеги проведут исследование образцов, взятых с локтей и ступней «Великана из Серн-Эббас» — знаменитого геоглифа, находящегося в английском графстве Дорсет. Ученые хотят уточнить возраст этого изображения.

«Великан» был вырезан на склоне холма у нынешней деревни Серн-Эббас. Благодаря удалению поверхностного слоя почвы обнажилась меловая порода, и в результате появилось изображение обнаженного мужчины. Его рост составляет 55 метров, ширина — 51 метр (за счет расставленных рук). В правой руке он держит дубинку длиной 37 метров. Исследования показали, что ранее у великана был плащ, накинутый на левую руку.

Первое упоминание Великана из Серн-Эббас в письменных источниках относится к 4 ноября 1694 года. В «Отчетах церковных служителей из церкви Святой Марии в Серн-Эббасе» на эту дату указано, что на «восстановление великана» потрачено три шиллинга. В 1734 году Великана описал епископ Бристоля, осмотревший местную достопримечательность во время визита в Серн-Эббас. Четыре года спустя Великана упомянул в письме антиквар Фрэнсис Уайз, а в 1764 году его обсуждали на собрании Лондонского общества антикваров.

Ученые пока не пришли к единому мнению относительно того, появился ли он в XVI веке или же был создан раньше. На данный момент есть три основные теории. Согласно одной из них, Великан был вырезан в склоне холма по приказу местного лорда Дензила Холлза (Denzil Holles) и представляет собой карикатуру на Оливера Кромвеля. Холлз и Кромвель, хотя оба и выступали на стороне парламента, были яростными политическими противниками, и Кромвель даже выдвигал против Холза обвинения в тайных связях с королем Карлом I, находившемся в осажденном Оксфорде. Версия о связи Холлза с Великаном из Серн-Эббас основана на сообщении антиквара XVIII века Джона Хатчинса, упоминавшего в письме, что управляющий поместьем говорил ему, будто бы «фигура была современной, вырезанной во времена лорда Холлза».

Сторонники другой теории полагают, что Великан относится к временам Римской Британии. Они отмечают сходство фигуры с традиционными изображениями Геркулеса, которое стало особенно заметным после открытия следов плаща (в этой версии «плащ» считается шкурой немейского льва). Наконец, третья версия связывает Великана из Серн-Эббас с кельтской культурой. Ее появление вызвано сходством Великана с изображением кельтского бога на рукоятке сковороды, найденной в Ход-Хилле в Дорсете, которая датируется примерно 10–51 годами нашей эры.

Нынешние исследователи намерены использовать оптически стимулированное люминесцентное датирование, которое позволяет установить, как давно на минералы последний раз попадал солнечный свет. «Вполне вероятно, что тесты дадут нам диапазон дат, а не конкретный возраст, но мы надеемся, что они помогут нам лучше понять эту знаменитую достопримечательность и позаботиться о ней», — говорит археолог Мартин Папуорт.

Гордон Бишоп, председатель исторического общества Серн-Эббаса, сказал, что, хотя некоторые жители деревни «предпочли бы, чтобы возраст и происхождение Великана оставалось загадкой», большинство хотело бы знать, по крайней мере, древний он или имеет возраст всего в несколько сотен лет.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 17:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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