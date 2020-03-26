В египетском древнем городе археологи обнаружили семиэтажку

Польские археологи на раскопках холма Телль аль-Ретаба, локация которого в дельте Нила, нашли остатки древнего поселения. Первые результаты исследования показали, что его возраст составляет примерно 2500 – 3000 лет.

В поселении сохранились несколько домов, но одно здание можно считать по истине «небоскребом», так как насчитывает 6-7 этажей, что действительно существенно для строений тех времен. Сам древний город располагался на траектории торгового пути, и упоминание о нем сохранилось в Библии – Пиф. Древние египтяне называли его Чеку.

В основном дома в поселении сделаны из высушенного кирпича, материалом которому послужила глина. Состояли они из 2-3 комнат суммарной площадью 50-70 квадратных метров. Предположительно, в таких строениях проживали небогатые люди. Нашлись дома более респектабельные с количеством комнат 5-6, а один обнаруженный дом оказался площадью 150 квадратов, пишет mir24.tv.

Количество оставленных в домах вещей говорит о том, что жители Чеку покинули город скоропалительно и организованно – прихватив только необходимые вещи. Один из домов сохранил в себе очень много личных вещей бывших хозяев. Это говорит о его внезапном обрушении. Археологи нашли в нем инструменты, посуду, приспособления для ловли рыбы, украшения. Так удалось установить род деятельности древних жителей города – сельское хозяйство, плетение корзин, ловля рыбы.