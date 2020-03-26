В ГД внесли проект об уголовном наказании за подкуп третейских судей

Группа депутатов от "Единой России", а также вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за подкуп третейских судей, следует из электронной базы данных ГД.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ разработан для реализации рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) по итогам оценки в РФ национального законодательства и практики борьбы с коррупцией, где предписано однозначно криминализировать подкуп национальных и иностранных третейских судей.

"Отсутствие уголовной ответственности третейских судей за получение незаконного вознаграждения существенно увеличивает риск коррупционных правонарушений арбитров (третейских судей) в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц вопреки задачам своей деятельности. Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 200.7, предусматривающей уголовную ответственность за подкуп арбитра (третейского судьи) и за незаконное получение арбитром (третейским судьей) денег и иных ценностей, услуг", - говорится в документе.

Согласно проекту, незаконная передача третейскому судье денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение действий в интересах дающего или других лиц будет наказываться штрафом до 400 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы подкупа или без такового.

Третейских судей за незаконное получение денег, ценных бумаг, другого имущества за совершение действий в интересах дающего предлагается наказывать штрафом до 700 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы подкупа или без такового.