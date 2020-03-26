В Каменске общественный транспорт подорожает

Сообщается, что Администрацией автотранспортного предприятия поданы необходимые документы для повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

Документы на рассмотрение поступили полгода назад. И на данный момент они утверждены заместителем министра транспорта региона Сергеем Ушаковым.

Об этом стало известно от директора Каменского ПАТП Геннадия Ермольченко. Уточняется, что теперь платить за поездку придется 20 рублей, сообщает Газета «Пик». Также известно, что подорожание проезда затронет пока только городской общественный транспорт.

Сообщается, что реформы будут продолжаться. Оплата в общественном транспорте однозначно изменится при наступлении летнего сезона. Точных прогнозов пока нет. Но известно, что маршрут, по которому следуют автобусы № 115 до мкр. Лиховского и № 5 и 25 до мкр. Заводского, будет стоить 23 рубля, как и ранее.