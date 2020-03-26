В Китае покажут "Мстителей" и "Аватар", чтобы привлечь зрителей в кино

СМИ узнали, что в кинотеатрах Китая, которые начали открывать на этой неделе (сейчас работает около 700), покажут блокбастеры студии Marvel "Мстители" и драму Джеймса Кэмерона "Аватар", чтобы привлечь зрителей, сообщает THR.

Четыре части о "Мстителях" и другие экшены появятся в ближайшее время. Как рассказал источник изданию, все фильмы покажут, как только прокатчики их снова получат.

Такие меры были приняты, чтобы восстановить местную киноиндустрию, которая пострадала из-за вспышки коронавируса. Владельцы китайских кинотеатров столкнулись с двумя основными трудностями: вернуть клиентов (многие до сих пор боятся массовых мероприятий), а после убедить дистрибьюторов в том, что зрителей стало достаточно для того чтобы возобновить прокат самых ожидаемых картин.

разрешили совершать поездки на автобусах (из-за строгих ограничительных мер общественный городской транспорт приостановил работу на несколько недель), понемногу открываются рестораны, торговые центры и другие учреждения.