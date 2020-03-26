В Москве закроют непродовольственные магазины, парки и рестораны

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который обязывает приостановить с 28 марта по 5 апреля работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли, в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости. Он также призвал верующих воздержаться от посещения религиозных объектов.
На персональном сайте мэр сообщил о временной приостановке работы всех крупных парков столицы и точек общепита в связи с распространением коронавируса.
Собянин уточнил, что также «приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания». Такие меры не коснутся точек обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд.
Собянин написал, что понимает чувства верующих москвичей, но тем не менее очень рекомендует и просит в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов.