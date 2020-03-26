В Москве закроют непродовольственные магазины, парки и рестораны

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который обязывает приостановить с 28 марта по 5 апреля работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли, в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости. Он также призвал верующих воздержаться от посещения религиозных объектов.

На персональном сайте мэр сообщил о временной приостановке работы всех крупных парков столицы и точек общепита в связи с распространением коронавируса.

«Временно прекращается посещение гражданами территорий общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО имени Горького, музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», парка «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музея-усадьбы «Кусково», — говорится в сообщении.

Собянин уточнил, что также «приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания». Такие меры не коснутся точек обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд.

«Семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность», — говорится в обращении господина Собянина.

Собянин написал, что понимает чувства верующих москвичей, но тем не менее очень рекомендует и просит в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов.

«Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу, — констатировал Собянин.