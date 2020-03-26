В Петербурге из-за коронавируса останавливают транспорт

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В дни с 28 марта по 5 апреля, объявленные в России выходными из-за угрозы распространения коронавируса, Петербург вводит жёсткие карантинные меры: закрывается всё, что не требуется для обеспечения жизни горожан. Общественный транспорт будет остановлен.

Постановление Смольного, изданное 26 марта, предписывает прекратить регулярные перевозки на автобусах, трамваях и троллейбусах. Работать останутся лишь метро, электрички и пригородные автобусы, но там не будут действовать льготы на проезд — это сделано, чтобы школьники и пенсионеры сидели дома.

Да и ездить станет особо некуда: на ближайшую неделю закроют практически всё — церкви, сады и парки, бары, кафе, рестораны, буфеты, столовые, кроме столовых на предприятиях. Доставка еды на дом тоже разрешена. Но ночные клубы и дискотеки — под запретом.

Запрут свои двери и магазины, если только они не торгуют исключительно лекарствами, продуктами и товарами первой необходимости. Будут работать и автозаправки.

Исчезнут с улиц распространители листовок — передавать печатную продукцию из рук в руки теперь нельзя.

В России введён режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса нового типа. По последним данным, в стране выявлено 840 случаев заболевания инфекцией.