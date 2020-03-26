В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Фото: Министерство обороны России

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом. Свое мнение он высказал агентству НСН.

В частности, речь идет о статье итальянской газеты La Stampa, которая оценила помощь от России как бесполезную. «Наши вирусологи делают свою работу, и на такие подлые статьи мы даже реагировать не будем», — отметил Джабаров. По его мнению, окончательную оценку российской помощи через некоторое время даст итальянский народ.

Сенатор предположил, что критика в сторону России — это элемент политической борьбы внутри Италии. Он подчеркнул, что предоставление помощи никак не связано с вопросом санкций. «Наша помощь никоим образом не завязана на какие-то ответные шаги со стороны итальянцев», — добавил политик.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.