Показать меню
Актуально
Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня» Материнский капитал в 2020 году Материнский капитал в 2020 году Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании Эксперт предложил сократить госфинансирование партий Эксперт предложил сократить госфинансирование партий Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл Что смотреть онлайн 25 марта. Расписание трансляций Что смотреть онлайн 25 марта. Расписание трансляций Россия призвала весь мир остановить войны из-за коронавируса Россия призвала весь мир остановить войны из-за коронавируса Каталог запчастей к автомобилям BMW в интернет-магазине Каталог запчастей к автомобилям BMW в интернет-магазине «Ukr Parts» Пятнадцатый Ил-76 ВКС России доставил в Италию помощь для Пятнадцатый Ил-76 ВКС России доставил в Италию помощь для борьбы с Covid-19 Домогаров вновь со скандалом ушел из театра Домогаров вновь со скандалом ушел из театра Лунный календарь покупок на апрель 2020 года Лунный календарь покупок на апрель 2020 года США похвастались рекордными поставками СПГ в Европу США похвастались рекордными поставками СПГ в Европу
Новости » Экономика » В России предупредили о возвращении в XIX век

В России предупредили о возвращении в XIX век

В России предупредили о возвращении в XIX векФото: ТАСС

Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка. Об этом сказано в письме ритейлеров премьеру Михаилу Мишустину, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В документе сказано, что на фоне распространения эпидемии коронавируса падение оборотов отрасли и трафика сегмента — сетевого и несетевого ритейла, малого бизнеса, ресторанов, кафе и торговых центров — составило 50-80 процентов.

Как считают участники рынка, нужно «поставить на паузу» весь сегмент потребительского рынка, не считая продуктовой торговли. В частности, они просят отменить обязанность по уплате налогов, в том числе НДС, налог на имущество, НДФЛ и арендную плату за землю.

Кроме того, ритейлеры просят ограничить максимальную ставку кредитования на уровне восьми процентов и убрать сезонные ограничения на территории всей страны для въезда грузового транспорта. Соответствующие меры предлагаются установить с 25 марта по 25 сентября.

21 марта сообщалось, что российское правительство и Центробанк при необходимости будут принимать новые меры по поддержке экономики из-за ситуации с распространением в стране коронавируса. Кроме того, для стабилизации обстановки в стране создан антикризисный фонд объемом 300 миллиардов рублей. Согласно плану, для тех, кто лишится работы, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы. Также правительство намерено упростить доступ иностранных препаратов и изделий на российский рынок.


Материалы по теме:

Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века
Владельцы торговых центров сообщили Мишустину о грозящем дефолте на ₽1 трлн
Набиуллина и Орешкин поспорили из-за бедности россиян
Заграничные интернет-магазины посоветовали заменить НДС налогом с продаж
Добавлено: 26 мар 2020 в 07:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня»

Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня»

25 мар 10:00Шоу-бизнес
Ни для кого не секрет, что зачастую актеры соперничают друг с другом. И речь не только о ролях в кино. Дарья Мороз призналась, что втихаря оценивает наряды коллег, чтобы в будущем далее..
Материнский капитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году

25 мар 10:40Блоги / Строительство
Полученный материнский капитал 2020 года можно будет потратить на различные цели, в зависимости от потребностей или семейного положения. далее..
Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку

Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку

25 мар 10:56Шоу-бизнес
34-летняя Сиара и ее семья ответственно относятся к рекомендациям врачей и, как и большинство звезд по всему миру, сейчас соблюдают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. далее..
Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей

25 мар 10:35Экономика
Курс рубля в моменте утром в среду усиливал рост к доллару, американская валюта опускалась ниже 78 рублей впервые с 20 марта, при этом рубль мало изменяется по отношению к евро, далее..
В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании

В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании

25 мар 10:21Россия
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о допустимом уровне финансовых рисков при венчурном инвестировании с использованием средств бюджета, следует из базы данных нижней далее..
Эксперт предложил сократить госфинансирование партий

Эксперт предложил сократить госфинансирование партий

25 мар 09:56Политика
Институт исследования проблем современной политики (ИИПСП) выступил за сокращение государственного финансирования политических партий, набравших более 3% голосов избирателей на далее..



Лента новостей
Пожилых россиян предложили снабдить товарами первой необходимости

Рейтинг лидера Южной Кореи стал рекордным с ноября 2018 года

"Нарушение Конституции": Аваков заверил, что МВД не будет следить за украинцами по телефону

Первым зараженным коронавирусом назвали продавщицу креветок

Ярославец отказался пропускать скорую помощь с маленьким ребенком

Zivert: «Не считаю, что если ты спел с Киркоровым, то ты больше не тру»

Новый порядок расчета «больничного» начнет действовать в России с апреля

ФНС просит отказаться от личных визитов в инспекции из-за коронавируса

Испания опередила Китай по количеству умерших от коронавируса

Исследование: страховщики не увидят резкого роста выплат

Эксперты оценили последствия нерабочей недели из-за коронавируса

Лунный календарь: благоприятные дни для стрижки волос в апреле 2020 года

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 9241 человек

Анализы Лещенко на коронавирус отправили в Новосибирск

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Во МХАТ имени Горького опровергли конфликт с Александром Домогаровым

Раскрыта судьба майских праздников после объявления выходной недели

Самый милый флешмоб: российские актеры читают в инстаграме сказки для детей и их родителей

Известный российский комик высмеял полную женщину и разгневал поклонников

В Китае покажут "Мстителей" и "Аватар", чтобы привлечь зрителей в кино

Число людей с коронавирусом по всему миру превысило 414 тыс. человек

Экскурсия по дому Шайи Лабафа за 5 миллионов долларов

Последние новости
Российский врач сообщил о подготовке к «взрывной» ситуации с коронавирусом Российский врач сообщил о подготовке к «взрывной» ситуации с коронавирусом Доверенные лица Путина: о президенте, своей роли и выборах-2024 Доверенные лица Путина: о президенте, своей роли и выборах-2024 Том Холланд начал разводить кур из-за нехватки яиц Том Холланд начал разводить кур из-за нехватки яиц Театр с доставкой на дом: спектакли со всей России покажут онлайн Театр с доставкой на дом: спектакли со всей России покажут онлайн На Украине признали неготовность к лечению Covid-19: события ночи 26 марта На Украине признали неготовность к лечению Covid-19: события ночи 26 марта В России предупредили о возвращении в XIX век В России предупредили о возвращении в XIX век СМИ: КНР и США решили отложить разногласия по COVID-19 на саммите G20 СМИ: КНР и США решили отложить разногласия по COVID-19 на саммите G20 "Он накатавасил": Агата Муцениеце назвала причину развода с Павлом Прилучным "Он накатавасил": Агата Муцениеце назвала причину развода с Павлом Прилучным Назван фильм, который обязательно стоит посмотреть во время карантина Назван фильм, который обязательно стоит посмотреть во время карантина Гузеева посвятила «задолбавшему» ее Харламову историю про пукающую невесту Гузеева посвятила «задолбавшему» ее Харламову историю про пукающую невесту Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"