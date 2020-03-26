В России предупредили о возвращении в XIX век

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Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка. Об этом сказано в письме ритейлеров премьеру Михаилу Мишустину, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В документе сказано, что на фоне распространения эпидемии коронавируса падение оборотов отрасли и трафика сегмента — сетевого и несетевого ритейла, малого бизнеса, ресторанов, кафе и торговых центров — составило 50-80 процентов.

Как считают участники рынка, нужно «поставить на паузу» весь сегмент потребительского рынка, не считая продуктовой торговли. В частности, они просят отменить обязанность по уплате налогов, в том числе НДС, налог на имущество, НДФЛ и арендную плату за землю.

Кроме того, ритейлеры просят ограничить максимальную ставку кредитования на уровне восьми процентов и убрать сезонные ограничения на территории всей страны для въезда грузового транспорта. Соответствующие меры предлагаются установить с 25 марта по 25 сентября.

21 марта сообщалось, что российское правительство и Центробанк при необходимости будут принимать новые меры по поддержке экономики из-за ситуации с распространением в стране коронавируса. Кроме того, для стабилизации обстановки в стране создан антикризисный фонд объемом 300 миллиардов рублей. Согласно плану, для тех, кто лишится работы, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы. Также правительство намерено упростить доступ иностранных препаратов и изделий на российский рынок.