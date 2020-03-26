В России уже 500 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса в России оштрафованы более 500 человек. Об этом сегодня, 26 марта, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В частности, сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа. Ежедневно в них задействованы порядка 10 тыс. сотрудников полиции. За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечены к ответственности более 500 лиц», — сказала она.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жесткость ограничительных мер, связанных с коронавирусом, позволит ускорить борьбу с этой угрозой:

«Вынужденные меры и временные. Но они тем короче будут, чем они будут эффективнее и, честно говоря, жестче, и тогда этот период ограничений сократится».