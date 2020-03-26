В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Правительство России вводит штрафы для физических и юридических лиц, не соблюдающих введённых из-за коронавируса правил. Соответствующие поправки будут внесены в КоАП, передаёт РИА «Новости».

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимость борьбы с инфекцией «очевидна для всех, кто ответственно относится к сложившейся ситуации».

«У нас их абсолютное большинство. Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», — отметил глава Правительства в ходе заседания кабмина.

Законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина по коронавирусу был внесён в Госдуму в среду, 25 марта. Его инициаторами выступили председатель палаты Вячеслав Володин и глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. За нарушение эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание граждан, предлагается лишать свободы на срок до трёх лет, либо накладывать штраф до одного миллиона рублей, либо лишать права заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. В случае если такое нарушение повлекло по неосторожности смерть человека или создание угрозы для людей было умышленным, нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до двух миллионов рублей. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание может составить до семи лет лишения свободы.

В России введён режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса нового типа. По последним данным, в стране выявлено 840 случаев такого заболевания.