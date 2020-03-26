В Ростовской области 11 врачей уволились из-за первого пациента с коронавирусом

Стало известно, что врачи инфекционного отделения Каменска-Шахтинского готовы уволиться из-за коронавируса.

Уточняется, что, по мнению данных сотрудников, отделение абсолютно не готово к приему таких пациентов. Они уверяют, что врачи не имеют возможности даже оградить себя от нового вируса. Элементарные средства защиты отсутствуют.

Также, со слов инфекционистов известно, что среди пациентов есть те, кто может быть заражен коронавирусом. Но сами специалисты не имеют возможности обезопасить себя из-за отсутствия необходимой защиты, сообщает «Привет Ростов».

На встрече с врио главного врача А. Крамаренко сотрудникам было сообщено, что их требования услышаны, и будет сделано все возможное, чтобы исправить ситуацию.