Россия
Шоу-бизнес
Политика
Экономика
Происшествия
В мире
Астро
Блоги
Показать меню
Актуально
Названа тема обращения Путина к нации из-за коронавируса
«Президент» Косово оспорит решения «правительства» в суде
Волочкова, Пригожин и другие звезды раскрыли, чем они
Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к
Песков рассказал о поручении жестко контролировать ситуацию
Президент Бразилии выступил против карантина
Регионам России поручено ввести карантин для всех жителей
Сенаторы одобрили закон об оценке имущества "Почты России"
Шлеменко ответил на брошенный Емельяненко вызов
Житель Новокузнецка предлагал предпринимателям покашлять в
На Донбассе несколько городов останутся без воды: что
Агата Муцениеце раскрыла причину развода с Павлом Прилучным
Финансовый гороскоп на апрель 2020 года
Доктор Мясников назвал возможные лекарства от коронавируса
Новости
»
Политика
» В Совфеде объяснили решение Нарусовой самоизолироваться
В Совфеде объяснили решение Нарусовой самоизолироваться
Сенатор
#icon-graphic
[i][/i]Проголосовали:31818114 марта, 10:09
По его словам, Нарусова не присутствовала в Совфеде со вторника.
стопкоронавирус.рф.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Материалы по теме:
В Иране запретили поездки по стране из-за коронавируса
Нарусова и Лукин получили сенаторские удостоверения
Исследование показало, что почти треть россиян рады работать удаленно
Андрей Турчак избран вице-спикером Совета Федерации
Автор: Анастасия Иванова
Добавлено: 26 мар 2020 в 11:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
Загрузка...
Добавить комментарий
Популярное на сегодня
еще новости
Названа тема обращения Путина к нации из-за коронавируса
25 мар 15:00
Россия
Владимир ПутинФото: Михаил Климентьев / РИА НовостиОбращение президента России Владимир Путин к нации, которое состоится 25 марта в 15:00 по московскому времени, будет посвящено
далее..
«Президент» Косово оспорит решения «правительства» в суде
25 мар 13:56
Политика
«Лидер» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи выступил с заявлением, что обратится в Конституционный суд по вопросу правомерности принимаемых «правительством» решений.
далее..
Волочкова, Пригожин и другие звезды раскрыли, чем они занимаются на карантине
25 мар 15:28
Главные новости
В связи с пандемией коронавируса многие знаменитости вынуждены придерживаться самоизоляции. Иосиф Пригожин, Анастасия Волочкова и другие звезды рассказали Starhit, чем занимаются
далее..
Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к докризисному уровню
25 мар 14:28
Экономика
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк Цена нефти марки Brent и WTI дорожает более чем на три процента, свидетельствуют данные торгов. Директор по стратегии
далее..
Песков рассказал о поручении жестко контролировать ситуацию с COVID-19
25 мар 14:00
Политика
Поручение жестко контролировать ситуацию с коронавирусом ретранслировано полпредам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он (руководитель
далее..
Президент Бразилии выступил против карантина
25 мар 14:56
В мире
Жаир БолсонаруФото: Andre Borges / APПрезидент Бразилии Жаир Болсонару выступил против карантинных мер. Об этом сообщает Deutsche Welle. В частности, бразильский лидер
далее..
Лента новостей
Сближение Земли с астероидом 29 апреля: грозит ли человечеству опасность
ВТБ запускает программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
В ВТО предрекли миру сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест
Стало известно, как принц Чарльз справляется с коронавирусом
Король Саудовской Аравии закрыл три города: борьба с пандемией
Кому достанется наследство Инны Макаровой
Китай и США решили отвлечься от разногласий ради борьбы с коронавирусом
Названа причина смерти мужчины в Днепре, у которого подозревали коронавирус
Данные для входа в аккаунты пользователей WhatsApp обнаружили в открытом виде
Российский врач сообщил о подготовке к «взрывной» ситуации с коронавирусом
Доверенные лица Путина: о президенте, своей роли и выборах-2024
Том Холланд начал разводить кур из-за нехватки яиц
Театр с доставкой на дом: спектакли со всей России покажут онлайн
На Украине признали неготовность к лечению Covid-19: события ночи 26 марта
В России предупредили о возвращении в XIX век
СМИ: КНР и США решили отложить разногласия по COVID-19 на саммите G20
"Он накатавасил": Агата Муцениеце назвала причину развода с Павлом Прилучным
Назван фильм, который обязательно стоит посмотреть во время карантина
Гузеева посвятила «задолбавшему» ее Харламову историю про пукающую невесту
Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко
Миру предрекли сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест
Тест-картинка: какие страхи разрушают вашу жизнь?
Последние новости
В Совфеде объяснили решение Нарусовой самоизолироваться
Женский гороскоп на апрель 2020 года
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Эштон Катчер и Мила Кунис с детьми сделали милый подарок для врачей в разгар пандемии коронавируса
"Для человека в возрасте это сложно": Винокур о состоянии Лещенко в реанимации
Россияне во время пандемии слушают Queen, гимн РФ и звуки банкомата
В Москве закроют непродовольственные магазины, парки и рестораны
Жестокий романс Алексея Петренко. Почему актер воспитывал чужих детей?
Минтруд рассказал, когда больничные начнут рассчитывать по-новому
Россиянам предсказали сложности с препаратами для лечения коронавируса на дому
В Иране запретили поездки по стране из-за коронавируса
Россия
Экономика
Общество
Политика
Шоу-бизнес
В мире
Главное
Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту
[email protected]
Редакция
Контакты
Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"