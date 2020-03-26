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Новости » В мире » В США более 800 человек умерли от коронавируса

В США более 800 человек умерли от коронавируса

В США более 800 человек умерли от коронавирусаФото: Stefan Jeremiah / Reuters

В США 849 человек умерли от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число жертв коронавируса зафиксировано в Нью-Йорке, там умерли 192 человека. Всего в стране заразились более 60 тысяч человек.

Ранее ведущий эпидемиолог, Айра Лонджини (Ira Longini) предсказала США пик смертей от коронавируса через три недели. По прогнозу Лонджини, подобный всплеск смертности, скорее всего, приведет к временной перегрузке системы здравоохранения. Однако она полагает, что после власти смогут начать постепенно снимать ограничения на передвижение граждан, так как «максимальный урон уже будет нанесен».

24 марта Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что США могут стать новым очагом распространения коронавирусной инфекции. По словам представительницы организации Маргарет Харрис (Margaret Harris), в настоящее время в Соединенных Штатах фиксируются очень высокие темпы распространения коронавируса.

По последним данным, в мире выявлено более 454 тысяч инфицированных коронавирусом; 20 тысяч человек умерли, 113 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 00:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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