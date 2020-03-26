В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о том, что в Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию эпидемии коронавируса с участием депутатских фракций и групп парламента. По его словам, возглавит штаб премьер-министр Денис Шмыгаль."Было принято решение создать Антикризисный штаб во главе с премьер-министром, потому что он сегодня тот человек, который более чем кто либо отвечает за борьбу с коронавирусом. Парламент полностью готов присоединиться и помогать, все политические аспекты были отложены всеми партиями и депутатскими группами, которые работают в парламенте. Они понимают ответственность перед людьми и перед государством", - заявил Разумков во время брифинга.Напомним, Кабинет министров своим решением ввел по всей Украине режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 24 апреля. Соответственно карантин также продлен на месяц.