В Украине зафиксировали уже 145 случаев коронавирусной инфекции

В Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook."По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждены 145 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более тысячи образцов. Кроме того, осуществляют диагностику и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.