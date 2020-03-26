В Виннице сообщили о заразившемся коронавирусом 5-летнем ребенке

В Винницкой области по состоянию на 14:00 26 марта официально подтвердили 4 случая инфицирования COVID-19. Среди заболевших — 5-летний ребенок. Ранее стало известно об инфицировании 7-летней девочки на Волыни.

Как заявил в комментарии ресурсу Vinbazar.com заведующий отдела эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Степан Томин, речь идет о племяннике пациентки № 1 (напомним, ею оказалась медсестра городского клинического роддома № 2).

В настоящее время он экстренно госпитализирован в Винницкую областную клиническую детскую инфекционную больницу и получает симптоматическое лечение.

Отметим, что по состоянию на 9:00 26 марта Минздрав сообщал о 26 случаях подозрений на коронавирус у жителей Винницкой области.

