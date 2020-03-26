В ВТО предрекли миру сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест

Экономический спад, вызванный ситуацией с коронавирусом Covid-19, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо в видеообращении, опубликованном на сайте ВТО.

По словам Азеведо, ситуация с распространением Covid-19 негативно повлияет на экономику, торговлю и следовательно на благосостояние людей.

"Последние прогнозы предсказывают экономический спад и потерю рабочих мест, которые будут хуже, чем мировой финансовый кризис 12 лет назад", - говорится в видеовыступлении.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в этом году россиянам не следует ждать роста национальной экономики. Основной причиной он назвал распространение коронавируса Covid-2019.

Последние данные о ситуации с Covid-2019 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф