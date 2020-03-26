"Валяюсь с модной болезнью": Борис Акунин заразился коронавирусом в Лондоне

63-летний Борис Акунин рассказал в Facebook о своем состоянии здоровья. Проживающий в Лондоне писатель признался, что заразился COVID-19.

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями", - написал Борис Акунин.

Писатель отметил, что страх перед коронавирусом гораздо страшнее самой болезни. Акунин призвал подписчиков не паниковать, но быть осторожными.

Стоит отметить, в настоящее время известный российский писатель проживает в Лондоне, где он и заразился коронаввирусом.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Великобритании выросло до 9,529, при этом скончались 463 человека.

Как писал NEWSTES, ранее Познер раскритиковал Акунина за выпад против Соловьева.