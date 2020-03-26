Власти РФ призвали регионы не допустить спада строительства

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал власти регионов контролировать экономическую ситуацию у застройщиков в ручном режиме и не допустить спада строительства, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

"Главам регионов необходимо в ручном режиме проанализировать ситуацию и понять, как они могут помочь отрасли. Ни в коем случае нельзя допустить снижения темпов ввода недвижимости", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

По его словам, нужно оказывать помощь застройщикам, в том числе снижать административные барьеры в строительстве.

Минстрою вести еженедельный мониторинг застройщиков, об этом сегодня попросил и руководителей всех регионов. Сегодня необходимо проанализировать состояние всей отрасли в каждом регионе и не допустить появление новых проблемных точек", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.