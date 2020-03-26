Во МХАТ имени Горького опровергли конфликт с Александром Домогаровым

В пресс-службе рассказали, что спектакль "Сцены из супружеской жизни", в котором участвует Александр Домогаров совместно с Юлией Высоцкой был отменен в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина, регулирующим действия в условиях сложной эпидемиологической обстановки. "В данный момент мы отменили все спектакли в связи с указом Сергея Собянина по усилению мер, предотвращающих распространение коронавируса. Не идут спектакли никакие", — приводит iReactor комментарии пресс-службы МХАТ.Напомним, что в целях противодействия заболеванию, которое ранее было объявлено ВОЗ пандемией, в России, как и во многих других странах предприняты соответствующие шаги. Среди них ограничение проведения массовых мероприятий, закрытие культурных, спортивных, развлекательных и других заведений.В настоящее время в России зарегистрировано 658 случаев заболевания, причем 163 из них было выявлено за последние сутки. Выздоровело уже 29 человек.