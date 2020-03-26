Володин обсудил с иранским коллегой санкции и борьбу с коронавирусом

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в четверг по телефону обсудил со спикером иранского парламента Али Лариджани вопросы снятия санкций и совместной борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте Госдумы.

"Вячеслав Володин и Али Лариджани поддержали инициативу ряда стран о необходимости снятия санкций и отказа от санкционной политики, учитывая их антигуманный характер, тем более в ситуации с массовым распространением коронавируса в мире", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

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