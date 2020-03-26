Мария Захарова назвала заявление Майка Помпео в адрес Китая, как ответственного за распространение коронавируса «информационной войной». В своем сообщении в дипломат особенно отметила такие выражения госсекретаря, как «уханьский вирус», потому что он берет начало из китайского Уханя. А также госпожа Харарова выделила следующие слова главы Госдепа, процитируем:

К

– написала Мария Захарова.

Об аналогичном виде «информационной пандемии» предупреждал председатель совета Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов. Комментируя итоги саммита G20. Эксперт делился мнением, что экономикам огромный ущерб наносят не только каратнинные меры, но и информационные поводы, которые, как мы видим, руководства отдельных стран сами создают. Очевидна многослойность проблемы коронавируса, чья архитектура умело выстраивается теряющим было власть гегемоном, в том числе.