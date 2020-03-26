ВОЗ сообщила о 20 тысячах погибших от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Количество смертей из-за пандемии коронавируса в мире превысило 20 тысяч, сообщает в четверг сайт Всемирной организации здравоохранения.

По последним данным, всего зафиксировано 462 684 подтвержденных случая заражения инфекцией, 20 834 больных скончались.

11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. К сегодняшнему дню случаи коронавируса выявлены в 199 странах и территориях. В России число заболевших достигло 840, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны.