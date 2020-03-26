Всероссийская акция "День театра" пройдет в онлайн-формате

Ежегодная всероссийская акция "День театра — 2020", в рамках которой будут показаны лучшие российские спектакли, пройдет в онлайн-формате 27 марта, сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

"В текущих условиях, когда все культурные учреждения закрыты и используют новые формы взаимодействия с аудиторией, мы приняли решение не отменять и не переносить акцию, а провести ее в режим онлайн. Мы уверены, что она получится содержательной и востребованной, а также позволит сохранить контакт со зрителем", – приводит пресс-служба слова министра культуры Ольги Любимовой.