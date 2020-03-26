ВТБ запускает программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам

ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам, по которой все заболевшие смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. При этом, уже сейчас банк готов предлагать программы реструктуризации кредитов заемщикам, понесшим финансовые потери из-за COVID-19, сообщила пресс-служба банка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались. В России, по состоянию на 25 марта, подтверждено 658 случаев.

На этом фоне ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать задолженность заемщиков с подтвержденным коронавирусом, а также не назначать штрафы по кредитам и займам. В среду президент РФ Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход на фоне текущей ситуации в экономике снизился более чем на 30%. Он отметил, что у оказавшихся в сложной жизненной ситуации россиян должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без каких-либо штрафных санкций.