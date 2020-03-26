Выкидыш и внематочная беременность: последняя любовь Бориса Березовского о причинах расставания с ним

32-летняя Дарья Коновалова — сегодня популярный блогер, любимая супруга и заботливая мама двоих детей. А примечательно в ее биографии то, что около 12 лет назад у нее был роман с олигархом Борисом Березовским.

По утверждению Дарьи, их отношения едва не закончились свадьбой. Борис Абрамович даже сделал ей предложение, вручив роскошное кольцо Graff. Но тогда олигарх находился в запутанной личной ситуации: разводился с женой Галиной, улаживал споры с гражданской супругой Еленой.

Родители Даши о Березовском поначалу не знали, но позже девушка познакомила маму с избранником. «Она, конечно, была в шоке, потому что он человек ее времени. И рада была одновременно, что я не нашла себе какого-нибудь дебила, который бы пил мою кровь и трепал нервы. А вот отцу я говорить очень стеснялась. Они же практически ровесники», — вспоминает Коновалова.









Тогда Даша пыталась строить карьеру модели, но вот заполучить контракт, который сразу бы принес и популярность и большие деньги, никак не удавалось. «Предлагали какие-то каталоги по две тысячи евро... У меня даже комплекс развился: я ведь себя люблю, не хочу сниматься черт те где. У Ирины Шейк рост такой же, как у меня, но она пошла другим путем — известные бойфренды. В Милане я значилась в том же агентстве Women, что и Ира. У нас был общий букер, и он говорил: «Смотри, вот Ира сделала Intimissimi. Как хорошо все это зашло! Подожди, твой час еще настанет». Ждать мне не хотелось. Сейчас я понимаю, что мне не хватило терпения. Плюс языковой барьер, плюс одиночество...» — вспоминает Коновалова.

Отношения с Березовским полностью изменили жизнь Даши. Она могла тратить много денег, продвигаться в мире шоу-бизнеса. Тогда она не придавала особого значения средствам. Однажды даже заплатила сто пятьдесят тысяч долларов за роль в кино, но ее надули. «У меня было столько всего, что я не придала той потере значения. А сейчас думаю: «Эй, верните мои деньги», — признается она.

В водовороте красивой жизни девушка даже не заметила, как забеременела. Поэтому и изнуряла себя диетами, даже голодала какое-то время. Итогом стал тяжелый выкидыш. Коновалова долго восстанавливалась. И снова беременность. на этот раз внематочная, после которой гормоны не сразу пришли в норму.

«Организм думал, что я жду ребенка, отсюда аппетит и гормональные отеки. Но не было плода, который бы все это забирал. Все ушло в меня, в тело», — делится Даша.

Все эти переживания не прошли даром и отчасти повлияли на отношения с олигархом. Даша начала понимать, что хочет уйти от Березовского, несмотря на его роскошные подарки: к тому времени Борис Абрамович преподнес модели квартиру на Якиманке. «Во мне словно что-то надломилось. У нас даже близость прекратилась на какое-то время. Наверное, я подсознательно боялась иметь от него детей. А он их очень хотел», — вспоминает Коновалова.

Осенью 2010-го после громкой ссоры, во время которой Березовский выкинул ее кольцо, она наконец решилась уйти. Правда, зимой бизнесмен уже звонил Даше и просил ее вернуться. «Я говорила: «Нет, не полечу. Между нами правда все кончено. Мне тяжело. Я столько пережила, прошла через эти беременности, они сильно на меня надавили. Хватит. Я могу вернуть тебе кольцо». Хотя возвращать-то было нечего», — говорит Коновалова.

Но и после расставания Даша продолжала иногда созваниваться с экс-любовником. В последний раз она говорила с ним в канун Нового 2013-го года. В феврале и марте он уже не выходил на связь с моделью.

«Видимо, у него уже началась депрессия. Но 8 марта он не забыл поздравить мою маму. Позже я говорила с нашим общим другом, который оповестил меня о смерти Бориса. Он рассказывал, что, будучи в Израиле, Борис не мог пять дней сходить в туалет, мучился. Его положили в больницу, диагностировали проблему с почками», — вспомнила Дарья в разговоре с Tatler.

Березовского нашли повешенным 23 марта 2013 года в собственном доме в британском Аскоте. На похороны Коновалова не пошла: на тот момент она уже была в отношениях с Кириллом Шейхаметовым.



Фото: PhotoXPress.ru Instagram, личный архив

