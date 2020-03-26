Высокое содержание соли в пище ослабляет иммунитет

Медики и раньше не одобряли пристрастие к соленой пище, так как она повышает артериальное давление и тем самым увеличивает риск сердечного приступа или инсульта. Новое исследование указало на еще одно вредное последствие рациона с высоким содержанием соли — он ослабляет иммунную систему.

В исследовании, проведенном сотрудниками университетской больницы в Бонне, подопытные мыши, которых кормили пищей с повышенным содержанием соли, значительно больше страдали от бактериальных инфекций по сравнению с мышами из контрольной группы. У людей-добровольцев, получавших дополнительно по шесть граммов соли в день, также наблюдалось угнетение иммунной системы.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ежедневно следует съедать не более пяти граммов соли, что примерно соответствует чайной ложке. Но, например, в Германии многие превышают эту норму. Исследование, проведенное Институтом Роберта Коха, показало, что немецкие мужчины в среднем потребляют десять граммов соли в день, а женщины — более восьми. Поэтому группа ученых под руководством профессора Кристиана Куртса (Christian Kurts) из Института экспериментальной иммунологии Боннского университета занялась изучением воздействия соленой пищи на иммунную систему и обнаружила ее негативное влияние.

Открытие стало неожиданным, так как некоторые предыдущие исследования указывали на противоположный эффект. Например, заражения определенными паразитами у лабораторных животных излечиваются значительно быстрее, если они потребляют пищу с высоким содержанием соли, так как в таких условиях активизируются иммунные клетки макрофаги. Из этого наблюдения некоторые врачи сделали вывод, что хлорид натрия обладает в целом иммуностимулирующим эффектом.

Авторы нынешней работы указывают, что это обобщение не всегда верно. В отношении хлорида натрия кожа представляет собой исключение: если во всех других органах и крови организм поддерживает постоянную концентрацию соли, то кожа служит солевым резервуаром. С этим связано и положительное воздействие дополнительных порций соли в пище на течение некоторых кожных заболеваний.

Соль, потребляемая с пищей, отфильтровывается почками и выводится с мочой. Выделение хлорида натрия активизирует особый физиологический механизм в почках, реагирующий на повышение концентрации. Побочным эффектом этого процесса оказывается накопление в организме так называемых глюкокортикоидов (самый известный из этой группы веществ — кортизон). А они, в свою очередь, подавляют активность гранулоцитов — наиболее распространенного типа иммунных клеток крови, из-за чего инфекции протекают тяжелее.

Во время экспериментов с мышами их заражали бактериями из рода листерий. Содержание листерий в печени и селезенке мышей, которые ранее находились на богатой солью диете, было от 100 до 1000 раз выше, чем у мышей из контрольной группы. После этого ученые провели исследование на людях. «Мы обследовали добровольцев, которые потребляли шесть граммов соли в дополнение к обычному ежедневному потреблению, — говорит профессор Куртс. — Это примерно столько же, сколько содержится в двух блюдах быстрого питания, то есть в двух гамбургерах и двух порциях картошки фри». Через неделю ученые взяли анализ крови и исследовали гранулоциты. Рацион с высоким содержанием соли привел к тому, что иммунные клетки стали намного хуже справляться с бактериями, также у них было отмечено повышение уровня глюкокортикоидов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.