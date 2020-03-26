Заболевший коронавирусом князь Монако рассказал о первом симптоме болезни

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Проявление коронавируса на начальном этапе болезни было похоже на насморк. Кашель появился не сразу, рассказал князь Монако Альбер II, у которого ранее обнаружили COVID-19, пишет «Царьград».

Ранее монарх сдал положительный тест коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом говорилось в официальном коммюнике 19 марта.

«У меня не было потери обоняния и вкуса. Сначала это было похоже на насморк, кашель появился не сразу. Потом началась небольшая температура», — заявил князь Монако.

При этом Альбер II отметил, что «всё это были довольно лёгкие симптомы».