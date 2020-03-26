Женский гороскоп на апрель 2020 года

Приближается апрель, а значит, пришло время узнать, что нас ждет в этом месяце. Астрологи рассказали, с какими трудностями и радостями можно столкнуться в разгар весны.

Приходит апрель и приносит перемены. Пришло время отогреваться и просыпаться после зимней спячки. Действуйте согласно вашим астрологическим подсказкам на месяц, чтобы ничего не перепутать и продвигаться в сторону счастья. В апреле Плутон станет ретроградным. Боятся не стоит: планета обеспечит нужную поддержку, поможет радикальным образом изменить жизнь и почувствовать себя счастливее.

Женщина-Овен

Для женщин-Овнов наступает счастливый период, когда они смогут полностью реализовать свои планы и мечты. Астрологи советуют запастись решительностью, смелостью и честностью и не сходить с верного пути, продолжая то, что было начато. В апреле можно рисковать, поскольку планеты благоприятствует благородному риску. Но при этом важно сохранять здравомыслие и контроль над происходящим. Уже к середине месяца получится перенаправить потоки удачи в свою личную жизнь, а затем счастливые перемены произойдут и в других сферах.

Женщина-Телец

Представительницам Тельца звезды советуют продумать свои действия, составить план и в целом позаботиться о здоровье. Даже если кажется, что и без того полно забот, обязательно стоит присмотреться к самочувствию. Этот ресурс проще поддерживать, чем восстанавливать. Кроме того, хорошее самочувствие станет залогом успеха. Поэтому в начале апреля важно проанализировать свою жизнь и принять решение оставить за бортом все то, что нервирует, мешает и лишает сил. Главное — это душевное спокойствие, крепкое здоровье и уверенность в счастливом будущем. При таком условии месяц принесет немало приятных сюрпризов.

Женщина-Близнецы

Разгар весны может обернуться для женщин-Близнецов вспышками негативных эмоций и воспоминаний. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют попробовать самоанализ и проверить, что именно мешает успеху в жизни. С наступлением нового месяца положительная энергетика увеличится, достаточно почувствовать ее и направить на добрые дела. Можно помочь тем, кто не может справиться сам или научить тех, кто не понимает. Все это обязательно вернется сторицей. Душевная щедрость — наиболее рациональный способ обрести поддержку фортуны и сделать месяц одним из самых счастливых.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам, согласно астропрогнозу на апрель, лучше сосредоточиться на себе и своей жизни: на их горизонте вот-вот появятся положительные перспективы. Апрель принесет много возможностей улучшить свою жизнь. Единственным условием является заинтересованность. Не стоит роптать на судьбу, искать оправдания, прятаться от возможностей и перемен. Сейчас важно быть открытыми для всего мира, покинуть зону комфорта и направить усилия на собственный рост. Тогда планеты подарят больше положительных моментов, чем можно было бы предположить.

Женщина-Лев

Апрель окажется благополучным для Львиц, чья жизнь тесно связана с карьерой и любовью. В руки придут новые возможности, а перед глазами появятся заманчивые перспективы. Но для этого необходимо выйти за рамки обычного поведения. Если раньше можно было позволить себя немного надменности и высокомерия, то в апреле эти качества могут сильно подорвать репутацию. Астрологи советуют начать общаться с окружающими на равных и не ставить свои интересы слишком высоко. Только доброжелательность способна принести в жизнь позитивные перемены.

Женщина-Дева

Астрологи предупреждают женщин-Дев: в апреле силу обретут интуиция и способность предвидеть будущее. В связи с этим важно перестать искать идеалы и пытаться дать происходящему научную оценку. Верное решение само найдет Дев, правда, придется прислушиваться к подсказкам интуиции намного чаще, чем обычно. Добрые перемены рядом. Осталось принять подарки Вселенной и насладиться удачей. Из-за переизбытка событий к концу месяца может навалиться усталость, поэтому стоит заранее определить для себя место силы: это может быть любое место, где вам хорошо, например, в кругу семьи.

Женщина-Весы

Часа весов в жизни женщин-Весов будет раскачиваться из стороны в сторону. Карьера или личная жизнь? Вечер с любимым человеком или поход в гости? Перспективный проект или долгожданный отпуск? Все будет хорошо, если точно знать, чего хочется. Астрологи советуют экономить силы и выбирать то, что важнее для будущего. Не стоит идти на жертвы и отказываться от перемен, главная задача — сделать так, чтобы все решения были на руку. Для этого лучше выбрать однозначное направление и придерживаться его со всей тщательностью.

Женщина-Скорпион

Апрель заставит Скорпионов влюбиться в эту жизнь. Звезды рекомендуют не забывать ценить все прекрасное и наслаждаться красотой окружающего мира. Позитивный взгляд на жизнь подарит уверенность в том, что с каждым днем она будет становиться только лучше. Именно так и произойдет, если получится оставить позади неуверенность и сомнения, позволив Вселенной наградить себя за любовь к происходящему. А чтобы было проще наслаждаться жизнью, стоит разграничить сферы: на работе заниматься работой, дома — меньше говорить о начальстве и проблемах. Простота и ясность в делах сделает прозрачнее будущее и поможет не ошибиться в решениях.

Женщина-Стрелец

Звезды подарят представительницам Стрельца в апреле шанс начать все сначала. Но прежде необходимо избавиться от груза прошлого. Преуспеть в этом нелегком деле помогут приятные спа-процедуры, сеансы массажа, медитации против стресса и любые другие духовные практики. Этот месяц принесет самоанализ, поэтому небольшая пауза для души и тела позволит начать новую жизнь, многое переосмыслить и получить удовольствие от событий. Астрологи предупреждают: будущее сейчас непостоянно, оно зависит от каждой случайности, поэтому не стоит строить долгоиграющие планы и многоступенчатые стратегии, куда лучше реагировать на то, как меняется ветер.

Женщина-Козерог

Женщинам-Козерогам астрологи сулят полный загруженный делами и заботами месяц. В связи с этим рекомендуется составить себе список приятных дел на каждый день, чтобы вспоминать не только об обязанностях, но и о том, что радует. Но есть и приятные новости: в апреле у Козерогов наладится личная жизнь и решится какой-то сложный вопрос. Планеты предоставят шанс для того, чтобы жить полноценно и счастливо. Главное — не пропускать знаки свыше. В финансовых делах могут пригодиться сильные талисманы: возможна встреча с мошенником или сильный сглаз.

Женщина-Водолей

Водолеи стоят на пороге перемен. Грядущий апрель — время приятных хлопот, новых открытий и прибыльных дел. Астрологи советуют использовать благоприятный месяц по максимуму: сейчас с успехом можно перевернуть страницу и оказаться в новой, счастливой главе. Творчество, самовыражение и сильные стороны характера поразят окружающих как раз тогда, когда потребуется произвести хорошее впечатление. Этот месяц будет наполнен множеством приятных событий при условии, что женщины-Водолеи примут во внимание подсказки Вселенной.

Женщина-Рыбы

Женщины-Рыбы в апреле окажутся на перепутье. Гордость и самолюбие не позволят согласиться на новые возможности, хотя они окажутся перспективными. По словам астрологов слабости и деструктивные желания поведут Рыб по косой дорожке. Пришло время подумать о внутреннем мире и разобраться с желаниями. Апрельские дни будут полны любви и солнца, нужно лишь ощутить это тепло и зарядиться положительной энергией. Забыть обо всем, что угнетало и посмотреть на жизнь легче. Это обязательно поможет провести месяц весело и счастливо.