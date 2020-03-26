Жестокий романс Алексея Петренко. Почему актер воспитывал чужих детей?

Артист был востребован до последнего дня, и его смерть стала неожиданностью для коллег. Общее горе не сплотило близких Алексея Петренко: его вдова и дочь от первого брака до сих пор ведут споры за раздел имущества кумира миллионов.

«Жестокий романс», «12», «Агония» — на счету Алексея Петренко десятки ярких ролей. Гениальный актер был мастером перевоплощения и легко справлялся с любой задачей на съемочной площадке.

Любви, как и сцене, Алексей Васильевич отдавался без остатка. Нырнув в омут с головой, он бросил первую жену Аллу Сандлер ради Галины Кожуховой. Дочь от Сандлер Полина пыталась жить в новой семье папы, но в итоге сделала выбор в пользу безутешной матери и поселилась с ней. С того момента между отцом и наследницей пробежала кошка.

Ситуация усугубилась, когда актер женился в третий раз. Полина часто негативно отзывалась о родителе, обвиняла его в жестокости и нежелании общаться с внучкой. После того, как 22 февраля 2017-го Петренко скончался, его близкие не вылезали из студий телешоу: каждый боролся за свою правду и, конечно, за свою часть наследства.

26 марта артисту могло исполниться 82. Каким же запомнился зрителям и родным легендарный актер? В день рождения Алексея Петренко вспоминаем его яркую и запутанную биографию.

ГОЛОДНОЕ ДЕТСТВО И ДОЛГОЖДАННЫЙ УСПЕХ

Алексей Васильевич появился на свет в селе Чемер Черниговской области в непростое время голодомора. Его родители были беглыми людьми — отец ранее трудился на строительстве «Беломорканала», куда его сослали за невыполнение плана по хлебосдаче. Мальчик постоянно сидел дома один, так как мама и папа работали круглосуточно, чтобы хоть как-то прокормить семью.

Несмотря на тяжелые условия жизни, с детства Алексей Петренко любил смешить окружающих, разыгрывал сценки. В школе он пошел в драмкружок и к старшим классам определился с будущей профессией. Мама сразу поддержала юношу, а вот отец был категорически против идеи сына, считая, что не мужское это дело — красоваться в театре.

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К тому времени, как Петренко собрался поступать в Харьковский театральный институт, папа смягчился. Во многом на мнение родителя повлияла трагедия старшего сына, которого он против воли заставил отучиться на медика. Брата Алексея направили работать в глухую деревню, где он заразился туберкулезом, вмиг превратился в больного и глубоко несчастного человека и умер в 33 года.

«Для родителей это был страшный удар. И меня отец уже не смел ломать», — отмечал Алексей Васильевич.

Крепкий, выносливый, с исполинским ростом в 190 сантиметров — если бы Петренко не сумел пробиться в ряды студентов, его бы непременно взяли служить на флот. Однако упорство решало все: с третьего раза абитуриент поступил в театральный вуз. После каждого провала, чтобы не терять времени даром, он шел работать в кузницу.

Окончив курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко, актер по распределению отправился в Запорожский музыкально-драматический театр имени Щорса, где исполнил свои первые роли в качестве профессионала. Спустя пару лет он перешел в Донецкий театр, а затем — в «Ленсовет». С возрастом Петренко стал сам выбирать место работы и спектакли, считая, что лучше играть реже, но только достойных персонажей.

Кинокарьера артиста стартовала в 1967-м с роли официанта-фарцовщика в «Дне солнца и дождя». Дебют был успешным, и с 70-х актеру стали предлагать главных героев: Распутина в «Агонии», императора в «Сказе про то, как царь Петр арапа женил», алкоголика Кулигина в «Беде». У Петренко оказался невероятный талант к перевоплощению, с блеском он справился и с образом Свидригайлова в «Преступлении и наказании», и с летчиком Строгановым в ленте «20 дней без войны».

В 2000-х актер снимался все больше: «Идиот», «Доктор Живаго», «12», «Похороните меня за плинтусом». В образе Сталина Алексей Васильевич предстал в популярном сериале «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», а во второй части «Елок» сыграл пилота Земляникина. Всего за годы карьеры артист сыграл более 100 ролей.

ЛЮБОВНАЯ БИОГРАФИЯ

Личная жизнь Алексея Васильевича была такой же насыщенной, как и творческая. На одной из студенческих вечеринок он встретил первую избранницу: подающую большие надежды вокалистку консерватории Аллу Сандлер. На пятом курсе актер женился на оперной певице, и вскоре у супругов родилась дочка Полина.

Семья неплохо устроилась в квартире в Ленинграде, однако судьба союза оказалась под угрозой, когда Петренко уехал на съемки фильма «Беда». Тогда коллеги позвали артиста на встречу в гостиницу «Европейская», где он познакомился с журналистом Галиной Кожуховой. Это была любовь с первого взгляда, и в тот же вечер актер остался ночевать в номере Галины. Как говорил сам Петренко о вспыхнувших чувствах, «капкан захлопнулся».

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Алла Сандлер забросила собственную карьеру, посвятив себя семье и надеясь обеспечить мужу все условия для творческой реализации. Алексей Васильевич же начал жить на два города, так как уже не мог отказаться от встреч с Галиной. Он обещал супруге, что перевезет ее и дочь в столицу, как только обустроится там окончательно. Однако этого не произошло: Петренко поселился в Москве у Кожуховой и думать забыл о прошлом. После 18 лет брака он развелся с Сандлер и женился на новой возлюбленной.

Полина разрывалась между родителями, в итоге бросила школу и переехала к отцу и его второй супруге. Хотя в столице 15-летнюю девушку приняли тепло, ее удручали телефонные разговоры с мамой: со стеснением и неловкостью, певица пыталась выяснить, как же бывший муж живет с новой женой. Дочь Петренко решила вернуться обратно в Ленинград, что стало причиной ужасной ссоры с папой. Отношения родственников испортились на долгие годы.

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Алексей Васильевич обожал Галину и воспитывал ее сына Павла как родного. Актер и журналист были вместе более 30 лет и прожили бы дольше, если б не тяжелая болезнь Кожуховой. В 2009-м она скончалась, что повергло Петренко в депрессию.

Вернуть артиста к жизни смогла новая избранница, Азима Абдумаминова, которая оказалась младше на 33 года. Женщина снимала документальные фильмы, а потому была частой гостьей кинофестивалей. Они познакомились на одном из светских мероприятий и больше не разлучались. Влюбленные не только поженились, но и обвенчались в церкви: ради супруга Азима сменила вероисповедание. Кто мог подумать, что через несколько лет история пары примет трагический оборот?

СМЕРТЬ И БОРЬБА ЗА НАСЛЕДСТВО

Узнав об еще одной свадьбе отца, Полина предприняла попытку наладить с ним отношения. Она приезжала к Петренко со своей дочкой Анастасией, однако позднее признавалась, что идея обернулась провалом: желания общаться с внучкой актер не проявил и в итоге виделся с ней лишь несколько раз. В чем же была причина такого равнодушия со стороны артиста: в затаенной обиде на наследницу, сделавшую выбор в пользу матери, или же в появлении в его жизни других детей?

У Азимы было четверо отпрысков: двое старших остались в Киргизии, где уже завели собственные семьи, а вот младшие — переехали к Петренко вместе с мамой. Кроме того, судя по некоторым документам, Алексей Васильевич дал дочери Абдумаминовой Мелании свою фамилию.

Вдова Алексея Петренко раскрыла правду об отцовстве его ребенка

Вместе с Азимой актер провел почти семь лет и, по словам знакомых, был счастлив в браке. Абдумаминова заботилась об артисте, когда обострились его проблемы со здоровьем. Инфаркты случались у Петренко в 2006-м и 2011-м, а в 2012-м ему сделали операцию на сердце, после которой понадобилось время на реабилитацию. Каждый раз звезда кино восстанавливался и возвращался к работе. Но 22 февраля 2017-го, без каких-либо предпосылок, 78-летний мужчина скончался: внезапно оторвался тромб.

Вдова актера заключила, что причиной ухудшения самочувствия могло стать интервью Полины Петренко: за месяц до этого она публично высказала на телевидении претензии к отцу. Алексей Васильевич очень переживал, что недостоверные, по его мнению, факты были преданы огласке, а стресс, как известно, серьезно сказывается на здоровье.

Вдова Алексея Петренко раскрыла причину его смерти

Казалось бы, трагедия должна была объединить близких артиста, но случилось с точностью до наоборот. Полина обвинила Азиму в мошенничестве и охоте за наследством актера, заявила, что документы, по которым маленькая Мелания записана дочерью Петренко — поддельные, а весь третий брак отца — фарс.

Скандал разгорался все больше, и обе стороны конфликта неоднократно высказывались на телешоу: «Андрей Малахов. Прямой эфир», «Судьба человека», «Пусть говорят». Азима разоткровенничалась и заявила, что впервые встретилась с артистом еще в 2006-м, когда тот был женат. Мимолетная интрижка вылилась в бурный роман, который привел к рождению Мелании, но три года Абдумаминова хранила этот факт в тайне от актера, не желая рушить семью. Когда же Галина Кожухова умерла, женщина открыла Петренко правду о ребенке и воссоединилась с ним. Эту версию подрывал рассказ бывшего бойфренда Азимы Абдумаминовой Улукбека, утверждавшего в эфире, что Мелания, которую на самом деле раньше звали Алией, — его родная дочь…

«Суд постановил, что свидетельство о рождении из села, где Петренко записан отцом этой Алии-Мелании, недействительно. Алию могут отстранить от наследства, так как она не папина родная дочь, а его новой жены Азимы и другого мужчины. От него осталось 11 миллионов и домик в Тверской области. В банке — 12 счетов, половина ушла бы Азиме, таков уж закон, а вторая часть делилась бы между тремя наследниками: мной, ею и Меланией. Отец говорил, что Абдумаминова заведует всеми финансовыми вопросами. А за три месяца до смерти папы она купила новую машину, разве не странно?» — негодовала Полина в программе «Выход в люди» на НТВ.

Младшую дочь Алексея Петренко могут лишить наследства

Нескончаемая война не утихает: старшая дочь Петренко обратилась за помощью к адвокатам, желая доказать, что Азима причастна к афере с подделкой документов Мелании, а значит, может быть признана недостойной наследницей. Поклонники же уверены: неважно, кому в итоге достанется имущество актера, однако жаль, что близкие порочат имя звезды пересудами и копанием в событиях далекого прошлого.

Фото: Интерпресс/PhotoXPress.ru, личный архив, Facebook.com, кадры из фильмов «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «12»

