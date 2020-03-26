"Жизнь и благополучие человека важнее всего": эксперт прокомментировал обращение Путина к народу

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам было воспринято с воодушевлением и интересом, ведь оно От главы государства ждали заявлений, и теперь его речь буквально разобрали на цитаты. Такое мнение в беседе с Ruposters высказал генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.

"Воспринято обращение было с воодушевлением и с интересом, потому что был высокий уровень ожидания. Этого заявления ждали, сейчас буквально обсуждают по цитатам. Это свидетельствует о том, что президент лично контролирует ситуацию и ровно этого требует от всех чиновников и ответственных лиц, другими словами, задал персональную ответственность за действия по борьбе с вирусом - это очень важный момент. Сейчас все чиновники в стране понимают, что с них спросят лично, что спросят с каждого, президент это дал понять недвусмысленно", - отметил эксперт.

По его мнению, выступление демонстрирует еще одну важную вещь: власть внимательна и заботлива по отношению к гражданам и их здоровью.

"Власть беспокоится не в целом о цифрах статистики, а о жизни каждого человека. Эта ситуация говорит о том, как президент видит взаимоотношения по линии власти и народа. Это было понятно из послания январского еще, которое было ультрасоциальное, он 40 минут говорил о социальных разного рода инициативах. И сейчас подтвердил. Очевидно, что он лично как президент ставит жизнь и благополучие каждого человека во главу угла и требует это от всей системы", - отметил Сергей Старовойтов.

Он также отметил, что в обращении президента демонстрируется и пример успешной мобилизации для Запада.

"Президент демонстрирует Западу, что Россия может успешно успешно мобилизовываться, а власть эффективна как организационный инструмент. На мой взгляд, экономический эффект не просчитан, потому что это кризисные меры. Экономическая часть важна, но все же это больше документ вдохновляющий. Сейчас, на мой взгляд, такая задача и стояла перед президентом - вдохновить людей на противодействие вирусу. Быть солидарными, сплотиться, поддерживать друг друга, забыть все распри. Экономическая часть важна, но я считаю, что она служит иллюстрацией к основной концепции обращения, не более того", - подытожил эксперт.