Zivert: «Не считаю, что если ты спел с Киркоровым, то ты больше не тру»

Певица Zivert уже давно подружилась с Филиппом Киркоровым. Артисты даже вместе приняли участие в нескольких фестивалях, но многие поклонники негативно отнеслись к сотрудничеству звезды с королем поп-сцены.

Певица Zivert ворвалась в отечественный шоу-бизнес с хитом Life и довольно быстро стала очень популярна. Сейчас песни артистки звучат на всех радиостанциях, а она сама является ролевой моделью для тысяч поклонников. По словам звезды, ей удалось всего добиться самостоятельно, без поддержки влиятельных спонсоров.

«Мы песню Life сделали за какие-то смешные деньги. Кажется, за 107 тысяч рублей. С нее все и началось. Потом появились слухи, что кто-то вкладывает миллионы в мою раскрутку, что эта песня стоит целое состояние. Мне смешно такое читать», — призналась звезда в интервью для YouTube-канала Насти Ивлеевой AgentShow.

Многие фанаты называют Zivert ярким представителем новой волны молодежной культуры. Однако это не мешает артистке сотрудничать с мэтрами отечественного шоу-бизнеса. Так, звезда уже давно дружит с Филиппом Киркоровым. Музыканты вместе выступали на фестивалях и появлялись на красных ковровых дорожках.





Сама Zivert считает, что имеет полное право сотрудничать с тем, с кем захочет. Для певицы не имеет значения, к какой когорте относится артист, ведь самое главное — это совпадение музыкальных вкусов и эмоций.

«Я вообще не люблю все эти деления на категории. Старая школа, новая — какая разница? Я со всеми могу общаться. Я не считаю, что если ты спел на «Голубом огоньке» с Киркоровым, то ты больше не тру», — подчеркнула артистка.

Киркоров тоже положительно высказывался о новой звезде отечественного шоу-бизнеса. Король поп-музыки признавался, что Zivert очень талантлива, и у нее есть все шансы надолго задержаться на сцене.

Сейчас о певице ходит немало слухов. Так, недавно Zivert приписывали роман с Егором Кридом. Звезд видели вместе на одном светском мероприятии, но они сразу же заявили, что не испытывают друг к другу романтических чувств.

Сама артистка тщательно скрывает личную жизнь и не собирается афишировать ее в будущем. «Когда я стала популярна, я четко решила, что не буду выставлять личную жизнь. Потому что и так все напоказ, хочется что-то и для себя оставить», — подчеркнула звезда.

Так или иначе, сейчас в списке приоритетов у Zivert лидирует карьера. Артистка планирует и дальше записывать песни, экспериментировать со стилями и звучанием. По мнению звезды, у музыки нет границ, поэтому у нее всегда будет пространство для саморазвития.

Фото: Legion-Media