Золотая Маска начинает онлайн-показы спектаклей

С 26 марта на платформе онлайн-кинотеатра Okko "Искусство онлайн" запускаются показы специальной программы фестиваля Золотая Маска, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Золотая Маска" меняет свой обычный формат в связи с карантином. Теперь в разделе "Искусство онлайн" на Okko зрители смогут бесплатно и в любое время посмотреть спектакли номинантов и лауреатов премии прошлых лет из архива Премии, подготовленного уникальной командой профессионалов для трансляции в кино и онлайн. Коллекция будет доступна в течение трех месяцев.

В программу вошли семь спектаклей: "Гроза", "Губернатор", "Три толстяка" (эпизод 1 и 2, БДТ), "Дон Кихот" (Театр балета им. Якобсона), "Мера за меру" (Театра им. Пушкина) и "Король Лир" (Театр-студия "Грань"), "Чаадский" (Геликон-опера).

"Сложившиеся обстоятельства бросают российскому театру один из самых серьезных вызовов за всю его историю. Театр, искусство которого сложно представить без непосредственного контакта артиста со зрительным залом, ищет новые способы взаимодействия с аудиторией. И в этом смысле онлайн-технологии становятся одним из возможных выходов. Для нас важно, что в этой непростой ситуации мы нашли поддержку нашего многолетнего партнера Сбербанка, благодаря которому мы сможем представить наши спектакли фестиваля Золотая Маска разных лет в онлайн-кинотеатре Okko в разделе "Искусство онлайн", - сказала гендиректор Золотой Маски Мария Ревякина.