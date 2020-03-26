Звезда Comedy Woman перенесла операцию

Елена БорщеваФото: @lenaborshcheva

Звезда юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева перенесла операцию в московской больнице. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

По словам Борщевой, 25 марта ей прооперировали грыжу белой линии живота в столичной больнице имени С.П. Боткина. Артистка заверила, что все произошло по плану, и в настоящее время ей лишь предстоит пройти реабилитацию. «Много спала, полет нормальный!» — добавила она.

О проблемах со здоровьем Борщева рассказала поклонникам в феврале 2020 года. Бывшая участница Comedy Woman сообщила, что у нее обнаружили грыжу. «В интернете специально не читаю, что это, боюсь испугаться еще больше», — писала она.

Позже в комментарии Starhit юмористка пояснила, что провела консультации с двумя докторами, и каждый подтвердил необходимость операции. На это время она не стала отказываться от выступлений и участия в мероприятиях. Тогда Борщева утверждала, что в больнице проведет ориентировочно двое суток, а реабилитация займет от пары недель до месяца.

38-летняя Елена Борщева — актриса кино и телевидения, бывшая участница команды КВН «Сборная Пятигорска». Для сценических выступлений она использовала псевдоним Елена Хульевна Санта-Мария Герра.