А редактор кто? Что не так со статьями в Википедии

В третьем десятилетии XXI века очень трудно найти интернет-пользователя, который не знает, что такое Википедия. Сегодня этот ресурс активно используется в бытовых, коммерческих и образовательных целях миллиардами людей на планете. Пользователи интернета со всего мира воспринимают Википедию как удобную базу данных, в которой содержится наиболее актуальная справочная информация. Однако, в последнее время все чаще появляются попытки использовать этот ресурс как оружие информационной войны. Семен Кагановский - о том, в чем опасность Википедии и так ли достоверна информация, которая там публикуется.

Проект wikipedia.org запустился в январе 2001 года благодаря Джимми Уэйлсу и Ларри Сэнгеру. Работу ресурса обеспечивает "Фонд Викимедиа", в котором работают около двух сотен сотрудников. По заявлениям авторов, проект является некоммерческим, живет на пожертвования, а статьями пополняется исключительно за счет энтузиастов со всего мира.

Стоит отметить, что с самого первого дня своего существования Википедия преподносилась как эдакий триумф человеческого ума и знаний, высокотехнологичная, беспристрастная, открытая энциклопедия, в которой за короткий промежуток времени можно получить бесплатно всю интересующую информацию.

Однако не все так однозначно. В современной политической реальности Википедия стала не только универсальной базой данных, а еще и достаточно эффективным средством массовой информации. А следовательно, стала и инструментом в политических играх. За благими целями, провозглашенными в начале века, все чаще виднеется холодная сталь грозного оружия информационной войны.

Сомнительный процесс верификации и модерации размещенных статей

Немного статистики. Сейчас Википедия разбита на языковые кластеры. В российском сегменте ресурса на данный момент содержится более 1,6 млн статей. Какая-то часть из них - это переведенные статьи с других языков, но основной массив создан русскоязычными авторами. Согласно официальным данным, зарегистрированных участников в сегменте насчитывается около 2,7 млн человек (почти все могут вносить правки), активных участников - чуть менее 12 тысяч человек.

Фактически это означает, что над статьями в русской Википедии интернета постоянно трудится около 10-12 тысяч человек. Эти люди создают новые статьи, вносят правки, добавляют информацию, корректируют, следят за орфографией и прочее.

Безусловно, в Википедии существует также достаточно серьезный свод правил о публикации статей, есть даже "песочницы" и дискуссии на сотни страниц между модераторами, патрульными и авторами материалов. Правила постоянно улучшаются, вводятся новые ограничения и инструменты для противодействия троллям и вандалам.

Однако, главная беда Википедии заключается в том, что модераторы и администраторы этого ресурса, являясь безусловными эрудитами и специалистами по вики-разметке, зачастую не являются профильными специалистами в тех областях, о которых пишут. То есть, если сильно упростить, то они лишь компилируют разрозненную по источникам информацию в единый текст. Правила Википедии не запрещают слесарю из штата Техас писать статьи о достижениях онкологии в России, например.

Многие из авторов Википедии анонимны. Если зайти в профили, то можно увидеть типичную картину - псевдонимы, массу справочной и технической информации о выпущенных статьях, но очень часто там не обнаружить ни имени, ни рода деятельности, ни контактных данных автора.

Списки созданных статей также поражают разнообразием. Один модератор может сначала создавать и редактировать материалы об исторических битвах в Древнем Риме, а следующими в списке у него будут идти статьи о молекулярной биологии и методах строительства плотин и небоскребов из армированного бетона.

Получается, что за русскоязычный сегмент Википедии отвечают тысячи анонимных пользователей, не обремененных никакими обязательствами перед обществом, но почему-то считающих себя компетентными в различных областях науки, техники, истории и политики для работы над энциклопедией.

Важно также понимать, что достоверность статьи в Википедии основывается, в основном, на информации из источников. Говоря проще - публикаций в СМИ. Википедия открыто говорит, что модель редактирования статей опирается больше на цивилизованность людей, а не на их компетенции.

Фактически это означает, что любая информация, опубликованная в более-менее известном средстве массовой информации, может подаваться как некий энциклопедический факт. И одно дело, когда такой механизм задействован в статьях о культуре, кино и путешествиях, но совсем другое, если он применяется в политических публикациях, исторических или статьях о персоналиях, способных влиять на ситуацию в обществе.

Любой опытный политолог скажет, что это открывает широкие возможности для манипуляции сознанием читателей, создания общественного резонанса, а также изменения вектора мнений относительно политической ситуации в мире. Любой историк отметит, что таким путем можно искажать историческую правду и преподносить те или иные события в выгодном для определенных лиц свете. Специалист по пиару может отметить, что Википедия - отличный инструмент для критики или рекламы персоналий, политиков, глав государств и корпораций.

Википедия лояльна к манипуляторам общественного мнения

Увы, но у меня складывается мнение, что манипуляции общественным сознанием очень удобно осуществлять при помощи Википедии. В этом плане ресурс практически не отличается от телевидения и интернет-СМИ, а по некоторым параметрам еще и более эффективен - затраты на производство пропагандистского контента значительно ниже, а охват в сотни раз больше.

Если пользователи годами активно потребляют исторический контент и справочную информацию о людях, событиях и географических локациях из Википедии, то почему бы политикам не попытаться их в чем-то убедить?

Далеко за примерами ходить не надо. Например, в текущей версии Википедии размещена русскоязычная версия статьи о вмешательстве России в еще не проведенные выборы 2020 года в США.

Оригинал статьи создан еще летом 2019 года администратором Википедии под ником Muboshgu, который за 14 лет написал 211 тысяч статей и провозгласил себя статусом Grandmaster Editor First-Class. Автором перевода является аноним под ником Inmotional, из его профиля становится понятно, что он владеет русским, украинским и английским языками. Больше никакой информации нет.

Изучив статью, изобилующую ссылками на "авторитетные источники", становится понятно, что она основана не на подтвержденных и доказанных фактах, а на заявлениях ряда откровенно антироссийских СМИ, а также вольной трактовке заявлений ряда чиновников из США. Казалось бы, почему у Википедии нет права заниматься компиляцией и перепечаткой других источников, что в этом такого?

Проблема этой статьи в том, что не подготовленный к информационной войне человек, воспринимающий Википедию как кладезь достоверной информации, может принять все изложенное в статье за чистую монету, что в итоге может повлиять на его выбор во время голосования. Не слишком правильно, не так ли?

К слову, примеры несоответствия статей Википедии энциклопедическим нормам довольно часты. Эксперты в западном мире и в России не раз указывали на недостаточное качество контента на ресурсе, который поисковые системы почему-то привычно ставят на верхние строчки в выдаче, вводя тем самым пользователей в заблуждение и укрепляя миф о полной достоверности и непредвзятости этого ресурса.

К примеру, еще в 2005 году авторитетный журнал Nature провел исследование, сравнив на достоверность информации нескольких десятков "научных статей" в Википедии (включая биографии известных людей) с материалами энциклопедии Britannica. Результат, как вы понимаете, был неутешительным.

Википедия иногда подвергается критике и со стороны американских СМИ. Вот что пишет, к примеру, The Washington Post:

"Введите имя кандидата в Google, и среди первых результатов будет страница Википедии, что делает эти статьи, возможно, такими же важными, как любое объявление в определении кандидата. В настоящее время уже президентские статьи редактируются, расчленяются и обсуждаются бесчисленное множество раз каждый день".

Так и напрашивается простой вывод: Википедия – не только крупная электронная энциклопедия, но и очевидное "оружие" информационной войны, особенно опасное своей репутацией беспристрастного ресурса, в которую привыкли верить пользователи.