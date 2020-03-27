Абдулла: США приложили недостаточно усилий для урегулирования в Афганистане

Анастасия Иванова

Госсекретарь США Майк Помпео приложил недостаточно усилий для разрешения политического кризиса в Афганистане. Об этом заявил бывший премьер-министр — ныне самопровозглашенный президент Афганистана Абдулла Абдулла, передаёт телеканал «Ариана-ТВ».

От лица своей команды Абдулла Абдулла выразил приверженность урегулированию политического кризиса посредством переговоров, признав, что текущее противостояние не приносит пользы афганскому народу. С другой стороны, дал понять, что США не внесли существенного вклада в решение вопроса.

«Майк Помпео прибыл в Афганистан не ради посредничества, — заявил Абдулла, — он даже не предложил нам модели решения проблемы».

Ответственность за отсутствие продвижения в преодолении кризиса Абдулла возложил на своего политического оппонента — президента Ашрафа Гани, заявив, что он не демонстрирует готовности к компромиссу, и это может привести к негативным последствиям для населения страны. Гани также заявил о готовности к сокращению американской помощи, заверив, что данный шаг не нанесёт значительного урона афганской экономике. Абдулла Абдулла, напротив, выразил опасения в связи с последствиями сокращения помощи, отметив, что «следует избегать безответственных комментариев по этому вопросу»,

«Помощь США адресована народу Афганистана, ни мне, ни другим политикам», — отметил Абдулла, добавив, что сокращение помощи может нанести серьёзный урон сферам здравоохранения и образования.

Абдулла выступил за межафганский диалог для мирного урегулирования многолетнего конфликта с талибами, однако критически отозвался об утверждённом президентом списке делегации для переговоров. Он выразил сомнения в том, что состав участников будет в полной мере представлять интересы населения страны, и подчеркнул необходимость формирования более репрезентативной делегации.

Как сообщало ИА Newstes , на этой неделе Афганистан с внезапным визитом посетил госсекретарь США Майк Помпео. Он встретился с Абдуллой Абдуллой и Ашрафом Гани в надежде на урегулирование политического противостояния. Однако уговорить лидеров ему не удалось, после чего Госдепартамент объявил о сокращении годовой помощи Афганистану на $ 1 млрд.