Аналитики назвали одного из главных выигравших от пандемии

Американская экономика переживает не лучшие времена из-за коронавируса, аналитики не исключают роста безработицы в разы, рецессии, веерных банкротств на фондовом рынке. Однако не все компании в плачевном состоянии. Продавцы продуктов питания, доставки, сервисов онлайн-обучения и развлечений, напротив, зарабатывают на кризисе.

Ведущие американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones за последние два месяца растеряли все, чем так гордился президент США Дональд Трамп. Пандемия и связанная с ней паника на фондовом рынке привели к тому, что эти два индекса пережили либо худшие дни за всю свою историю, либо с "чёрного понедельника" 1987 года. Но в этих обстоятельствах есть несколько компаний, в которые можно и нужно вкладываться, уверены аналитики, опрошенные РИА Новости.

Кризис не помеха

Несмотря на то, что "все в основном падает", есть несколько "голубых фишек" на американском рынке, которые, по версии Bank of America Merrill Lynch, нужно покупать в 2020 году. Банк перечислил среди них технологичные компании, такие как Netflix, Alphabet inc. (Google) и ритейлеров Costco Wholesale Corp., Amazon Inc., Dollar General Corporation.

По данным аналитиков другого банка - Morgan Stanley (их слова приводит Zero Hedge) - именно американские ритейлеры переживают сейчас настоящий бум. В первые недели марта розничные продажи продуктов питания резко возросли - на 8%, что стало беспрецедентным ростом для бизнеса, который крайне медленно увеличивает прибыль. Причём, не исключено, что рост продолжится уже на двухзначные показатели, предупреждает банк.