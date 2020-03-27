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Новости » Экономика » Аналитики назвали одного из главных выигравших от пандемии

Аналитики назвали одного из главных выигравших от пандемии

Аналитики назвали одного из главных выигравших от пандемии
Американская экономика переживает не лучшие времена из-за коронавируса, аналитики не исключают роста безработицы в разы, рецессии, веерных банкротств на фондовом рынке. Однако не все компании в плачевном состоянии. Продавцы продуктов питания, доставки, сервисов онлайн-обучения и развлечений, напротив, зарабатывают на кризисе.

Ведущие американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones за последние два месяца растеряли все, чем так гордился президент США Дональд Трамп. Пандемия и связанная с ней паника на фондовом рынке привели к тому, что эти два индекса пережили либо худшие дни за всю свою историю, либо с "чёрного понедельника" 1987 года. Но в этих обстоятельствах есть несколько компаний, в которые можно и нужно вкладываться, уверены аналитики, опрошенные РИА Новости.

Кризис не помеха

Несмотря на то, что "все в основном падает", есть несколько "голубых фишек" на американском рынке, которые, по версии Bank of America Merrill Lynch, нужно покупать в 2020 году. Банк перечислил среди них технологичные компании, такие как Netflix, Alphabet inc. (Google) и ритейлеров Costco Wholesale Corp., Amazon Inc., Dollar General Corporation.


По данным аналитиков другого банка - Morgan Stanley (их слова приводит Zero Hedge) - именно американские ритейлеры переживают сейчас настоящий бум. В первые недели марта розничные продажи продуктов питания резко возросли - на 8%, что стало беспрецедентным ростом для бизнеса, который крайне медленно увеличивает прибыль. Причём, не исключено, что рост продолжится уже на двухзначные показатели, предупреждает банк.


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Добавлено: 27 мар 2020 в 05:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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